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டில்லியில் தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்ட பயங்கரவாதி; 'நீட்' போராட்டத்தில் ஊடுருவியது அம்பலம்

டில்லியில் தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்ட பயங்கரவாதி; 'நீட்' போராட்டத்தில் ஊடுருவியது அம்பலம்

5

UPDATED : ஆக 02, 2026 08:09 PM

ADDED : ஆக 02, 2026 08:07 PM

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UPDATED : ஆக 02, 2026 08:09 PM ADDED : ஆக 02, 2026 08:07 PM

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கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தில் கைதான பாக்., பயங்கரவாதி, டில்லியில் நடந்த, 'நீட்' போராட்டத்தில் போலீஸ் சீருடையில் ஊடுருவி தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர் ஒருவரின் மகனை கடத்த மர்ம நபர்கள் திட்டமிட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. இது தொடர்பான விசாரணையில், ஜார்க்கண்டைச் சேர்ந்த அபிதா சர்க்கார் என்ற இளம்பெண்ணின் சமூக வலைதள கணக்குகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இதன் தொடர்ச்சியாக, கொல்கட்டாவில் பதுங்கியிருந்த ஹமீம் மொண்டல் என்ற பயங்கரவாதியை சிறப்பு அதிரடி படையினர் சமீபத்தில் கைது செய்தனர்.

அவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், அபிதா சர்க்காரும் கைது செய்யப்பட்டார். முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் அவர்களின் மகன்களை, 'ஹனி டிராப்' எனப்படும் காதல் வலையில் வீழ்த்தி, மோசடி செய்யும் செயலில் இருவரும் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. ஆனால், கைதான ஹமீம், பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்படும், தடை செய்யப்பட்ட, ஜெய்ஷ் - இ - முகமது பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், டில்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இது குறித்து, சிறப்பு அதிரடி படையின் ஐ.ஜி., கவுரவ் சர்மா கூறியதாவது: டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நீட் தேர்வு முறைகேடுக்கு எதிரான போராட்டத்தில், போலீஸ் சீருடை அணிந்து ஹமீம் மொண்டல் பங்கேற்றுள்ளார். போராட்ட களத்தில் வன்முறையை துாண்டிவிட்டு சட்டம் - ஒழுங்கை சீர்குலைப்பதே இவரின் நோக்கம்.

போலீஸ் உயரதிகாரிகள், அரசியல் தலைவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தவும் அவர் திட்டமிட்டிருந்தார். பாகிஸ்தானின் ஐ.எஸ்.ஐ., உளவு அமைப்பின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட்ட மொண்டல், மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உட்பட பா.ஜ., தலைவர்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தவும் திட்டமிட்டு வந்துள்ளார். இது தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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