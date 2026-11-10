நக்சலைட்டுகளை ஒழித்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவியுங்கள்; ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
நக்சலைட்டுகளை ஒழித்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவியுங்கள்; ராகுலுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:08 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 10:17 PM ADDED : நவ 10, 2026 05:08 PM
நமது நிருபர்
யார் தேச விரோதி, யார் வெளிநாட்டு சக்திகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து பிரதமர் மோடியுடன் விவாதிக்கத் தான் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள ராகுல் காந்தி, இது தொடர்பாக தான் ஏற்கெனவே விடுத்த சவால் இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதற்கு பதில் அளித்து மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: ஆயுதமேந்திய நக்சலைட்டுகளை ஒழித்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் நன்றி தெரிவியுங்கள்.
முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், இடதுசாரி தீவிரவாதத்தையும் நக்சலிசத்தையும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். அடுத்த இலக்கு, திமாகி நக்சல்களை ஒழிப்பதே ஆகும். இவ்வாறு கிரண் ரிஜிஜூ கூறியுள்ளார்.