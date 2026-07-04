திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட 25 சதவீத ஒப்பந்தம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை: தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா குற்றச்சாட்டு
திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட 25 சதவீத ஒப்பந்தம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை: தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 04, 2026 05:39 AM
ADDED : ஜூலை 04, 2026 05:39 AM
கோவை: ''தி.மு.க., ஆட்சியில் போடப்பட்ட, 25 சதவீத புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை,'' என, தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா குற்றம் சாட்டினார்.
இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பான, சி.ஐ.ஐ., தென்மண்டல கூட்டம், கோவை தனியார் ஹோட்டலில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய கீர்த்தனா, ''ஆட்டோமொபைல், மின்சார வாகனங்கள், மின்னணுவியல், விண்வெளி தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் தமிழ்நாடு வலுவான தொழில்துறை சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. செமி கண்டெக்டர் உற்பத்தி, ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றில் திறன்களை மேலும் வலுப்படுத்தி வருகிறோம். ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால் ஒருங்கிணைந்த வினியோக சங்கிலி, சரக்கு போக்குவரத்து இணைப்பை மேம் படுத்தலாம்,'' என்றார்.
பின், கீர்த்தனா அளித்த பேட்டி: தொழில் நடத்துவதற்கு தேவையான அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு, சமூக கட்டமைப்பு கொடுக்கும் நேர்மையான, வெளிப்படையான அரசாக இருப்போம். பொத்தாம் பொதுவாக போடப்படும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் பலன் இல்லை. ஒவ்வொரு மாவட்டம், பிரிவு வாரியாக என்ன திறன் இருக்கிறது என்பதை விரிவாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமிடுவது எங்கள் திட்டம்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் தமிழகத்தில் தொழில் துவங்க வந்தவர்களிடம் லஞ்சம் கேட்கப்பட்டது உண்மை. என் டிவிட்டர் பக்கத்திலேயே அதை பலர் கூறியிருந்தனர். தி.மு.க., ஆட்சியில் போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில், 25 சதவீதம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
கடந்த, 40 நாட்களில் மோதிலால், ஹூண்டாய், யூசங் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களை பார்வையிட்டுள்ளோம். தொழில்துறை வளர்ச்சிக்காக போடும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை, 100 சதவீதம் செயல்படுத்துவோம்.
நம் இளைஞர்கள், ஹைதராபாத், பெங்களூரில் வேலை வாய்ப்பு தேடாமல், சென்னை, கோவை, மதுரையில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவோம். மத்திய அரசின் ஒத்துழைப்போடு தமிழகத்துக்கு தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்துவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.