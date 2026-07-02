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/செய்திகள்/தமிழகம்/ விரைவில் தேர்தல் என ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் தெரிகிறது: சண்முகம்

விரைவில் தேர்தல் என ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் தெரிகிறது: சண்முகம்

விரைவில் தேர்தல் என ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் தெரிகிறது: சண்முகம்

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UPDATED : ஜூலை 02, 2026 01:16 PM

ADDED : ஜூலை 02, 2026 11:17 AM

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UPDATED : ஜூலை 02, 2026 01:16 PM ADDED : ஜூலை 02, 2026 11:17 AM

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கோவை:விரைவில் தேர்தல் என ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் தெரிய வருகிறது என கோவையில் மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் சண்முகம் நிருபர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.

அவரது பேட்டி: முதல்வரின் தனிப்பட்ட அதிகாரித்திற்கு உட்பட்டது. அவர் அவருக்கு நம்பிக்கையான ஒரு நபர் டில்லியில் இருக்க வேண்டும் என்று கருதி சிறப்பு பிரதிநிதியை நியமனம் செய்து இருக்கிறார். அதில் ஒன்றும் பெரிய விவாதத்திற்குரிய பெரிய விஷயம் அல்ல.

நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் மாற்றம் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மக்கள் தவெகவிற்கு ஓட்டளித்துள்ளனர். ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லாததை திமுகவால் ஏற்க முடியவில்லை. கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விலை பேசி எம்எல்ஏ.,க்களை வாங்குவதை ஏற்க முடியாது.

இதற்கு பின் யாராக இருந்தாலும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விரைவில் தேர்தல் என ஸ்டாலின் பேசியதன் பின்னணி இப்போது தான் தெரிய வருகிறது. தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக முயற்சி செய்கிறது. இவ்வாறு சண்முகம் கூறினார்.

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