யூனியன் பிரதேசங்களை பலப்படுத்துவதே மத்திய அரசின் நோக்கம்; அமித்ஷா திட்டவட்டம்
யூனியன் பிரதேசங்களை பலப்படுத்துவதே மத்திய அரசின் நோக்கம்; அமித்ஷா திட்டவட்டம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:04 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 11:23 AM
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:04 PM ADDED : ஆக 09, 2026 11:23 AM
புதுச்சேரி: ''புதுச்சேரிக்கு 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத நிதி வழங்கியுள்ளோம்; யூனியன் பிரதேசங்களை பலப்படுத்துவதே மத்திய அரசின் நோக்கம்'' என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி போலீசாரின் சிறப்பான சேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஜனாதிபதியின் வண்ண விருதுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் அமித்ஷா பேசியதாவது:
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடியின் தொலை நோக்கு பார்வை யூனியன் பிரதேசம் மேம்பட வேண்டும் என்பது தான்; புதுச்சேரிக்கு 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத நிதி வழங்கியுள்ளோம்; யூனியன் பிரதேசங்களை பலப்படுத்துவதே மத்திய அரசின் நோக்கம்.
குறிப்பாக புதுச்சேரிக்கு பிரதமர் மோடி அரசு பல முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளது. கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் யூனியன் பிரதேசங்களில் தகவல்களை கேட்ட போது, புதுச்சேரி போலீசார் மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் முதலிடத்தை பெற்றது.
அந்த காலகட்டத்தில் சாகச நிறை மனதோடு பணி புரிந்து இருக்கிறார்கள். புதுச்சேரி வளர்ச்சிக்கு கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ரூ.13,762 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அமித்ஷா பேசினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
புதுச்சேரியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேச்சு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு
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