தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் விவகாரம்: 'இண்டி' கூட்டணியின் அடுத்த திட்டம் என்ன?
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் விவகாரம்: 'இண்டி' கூட்டணியின் அடுத்த திட்டம் என்ன?
ADDED : அக் 31, 2026 06:15 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:15 AM
புதுடில்லி: டில்லியில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக, 'இண்டி' கூட்டணி சார்பில் நேற்று நடக்கவிருந்த பொது பதவிநீக்க நடவடிக்கை நிகழ்ச்சி, கனமழையால் இன்றைய தினத்துக்கு(அக்.,31) ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.
தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்து, தலைநகர் டில்லியில், காங்., சமாஜ்வாதி திரிணமுல் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய இண்டி கூட்டணி, சமீப காலமாக தினசரி போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இண்டி கூட்டணி சார்பில் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய, அடையாள பொது பதவி நீக்க நடவடிக்கை நிகழ்ச்சியை நடத்த, அக்கூட்டணி இன்று திட்டமிட்டிருந்தது.
பொது இடத்தில் நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், டில்லி ராஜாஜி மார்க் பகுதியில் உள்ள, காங்., தேசிய தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லகார்ஜுன கார்கேவின் வீட்டில் உள்ள புல்வெளியில், இன்று இந்நிகழ்ச்சி நடக்கவிருந்தது. இதற்காக, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், திரிணமுல் எம்.பி., டெரெக் ஓ பிரையன் உட்பட இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், கார்கே வீட்டில் கூடினர். எனினும், கனமழையால் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான பொது பதவி நீக்க நடவடிக்கை நிகழ்ச்சி இன்றைய தினத்துக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.