இளைஞர்கள் சரியாக வழிநடத்தப்பட்டால் நாடு பெரும் பயனடையும்; மோகன் பாகவத்
இளைஞர்கள் சரியாக வழிநடத்தப்பட்டால் நாடு பெரும் பயனடையும்; மோகன் பாகவத்
ADDED : ஆக 15, 2026 11:52 AM
ADDED : ஆக 15, 2026 11:52 AM
நாக்பூர்: இளைஞர்கள் சரியாக வழிநடத்தப்பட்டால் நாடு பெரும் பயனடையும் என ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்தார்.
நாக்பூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மோகன் பாகவத் பேசியதாவது: இளைஞர்கள் மக்கள்தொகையின் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர்; அவர்கள் சரியாக வழிநடத்தப்பட்டால் நாடு பெரும் பயனடையும், இல்லையெனில் எதிர்காலத்தில் சமூகத்திற்குச் சுமையாகிவிடும்; 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இளைஞர்களும் முதியவர்களாகிவிடுவார்கள்.
அவர்கள் தங்களைப் பற்றி மட்டுமே சிந்திக்காமல், எதிர்கால சந்ததியினரின் தேவைகள் மீதும் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, சீனா மற்றும் நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளிலிருந்து பாரதம் வேறுபட்டது என்பதை நாட்டின் இளைஞர்கள் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பாரதத்தை ஒரு உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்ல எவ்வளவு முயற்சி தேவைப்படும் என்றும் மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.
அது நமது கடமை. நாம் நம்மை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடாது, உலகின் மற்ற நாடுகள் பெரும்பாலும் பொருளாதாரத்தை மட்டுமே சிந்திக்கின்றன, ஆனால் பாரதத்தின் பார்வை பணம் சம்பாதிப்பதோடு மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை. இளைஞர்கள் தடைகளைத் தைரியத்துடன் எதிர்கொண்டு வெற்றிபெற உழைக்க வேண்டும். இவ்வாறு மோகன் பாகவத் பேசினார்.