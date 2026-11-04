அமெரிக்க தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி அமோகம்; அதிபர் டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி
அமெரிக்க தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி அமோகம்; அதிபர் டிரம்ப் கட்சி படுதோல்வி
UPDATED : நவ 04, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:03 AM
UPDATED : நவ 04, 2026 09:38 PM ADDED : நவ 04, 2026 07:03 AM
- நமது நிருபர்-
50 மாகாணங்களை கொண்ட அமெரிக்காவில் அதிபர் பதவியேற்ற பின் 2 ஆண்டுகளில் இடைக்கால தேர்தல் நடக்கும்; செனட் சபையில் உள்ள 100 இடங்களில் 35 இடங்களுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடந்தது. ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியது.
எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி முன்னிலை வகிக்கிறது. செனட் மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபையில் ஜனநாயக கட்சி பெரும்பான்மை பெற்றது. அக்கட்சி 54 இடங்களை கைப்பற்றியது.
அதிபர் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி 44 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
அமெரிக்க பார்லிமென்டின் 2 அவைகளுக்கான இடைக்காலத் தேர்தலில் அதிபர் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது. செனட் சபையை தொடர்ந்து பிரதிநிதிகள் சபையையும் கைப்பற்றியது.
விவேக் ராமசாமி தோல்வி
வர்ஜீனியாவிலிருந்து செனட் சபைக்கு ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த மார்க் வார்னர் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். புளோரிடாவின் 20வது நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த டெபி வாசர்மேன் ஷுல்ட்ஸ் மீண்டும் வெற்றி பெற்றார்.
ஓஹியோ மாகாண கவர்னர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட வம்சாவளி இந்தியர் விவேக் ராமசாமி, ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார். விவேக் ராமசாமி, அதிபர் டிரம்புக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்.
2 ஆண்டுக்கு முன் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் டிரம்ப் கட்சி வெற்றி பெற்ற மாநிலங்கள் பலவற்றில் இந்தமுறை எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.