டில்லி போராட்டத்தின் பகீர் பின்னணி; விமான டிக்கெட், செலவுக்கு பணத்துடன் துபாயில் இருந்து வந்த ஆட்கள்; கேரள தொழிலதிபரின் தில்லாலங்கடி வேலை!
டில்லி போராட்டத்தின் பகீர் பின்னணி; விமான டிக்கெட், செலவுக்கு பணத்துடன் துபாயில் இருந்து வந்த ஆட்கள்; கேரள தொழிலதிபரின் தில்லாலங்கடி வேலை!
UPDATED : ஆக 02, 2026 02:42 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 02:38 PM
UPDATED : ஆக 02, 2026 02:42 PM ADDED : ஆக 02, 2026 02:38 PM
-நமது நிருபர்-
விமான டிக்கெட், உணவு, தங்குமிட செலவுக்குப் பணம் கொடுத்து, தன் ஊழியர்களை டில்லி போராட்டத்துக்கு அனுப்பிய கேரள தொழிலதிபர் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
'நீட்' வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர். 20 நாட்களுக்கு மேலாக நடந்த போராட்டத்தில், ஜூலை 20ம் தேதி வன்முறை வெடித்தது.
போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சமூக விரோதிகள் நடத்திய தாக்குதலில், போலீசார், துணை ராணுவப்படையினர் என 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்தனர். இதன் பிறகே, இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பல்வேறு தரப்பினரின் மர்மமான பின்னணி பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகத் தொடங்கின.
போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில், 2,500க்கும் மேற்பட்டோர் குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள். வன்முறையில் ஈடுபட்ட 989 பேரில் 101 பேர் கொலைக் குற்றவாளிகள் என்பது தெரியவந்தது. தேசவிரோதிகள், நாட்டின் வளர்ச்சியை விரும்பாத அந்நிய சக்திகளின் துாண்டுதல் பெற்ற பலர், மாணவர்கள் போர்வையில் போராட்டத்தில் பங்கேற்றதும் தெரியவந்துள்ளது.
இது மட்டுமின்றி, துபாயில் இருந்து கேரள தொழிலதிபர் ஒருவர் ஆட்களை அனுப்பி வைத்ததும் இப்போது அம்பலமாகியுள்ளது. துபாயைத் தலைமையிடமாக கொண்ட 'Abraco Freight Company' என்ற சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனம், டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக மலையாளி ஊழியர்கள் 23 பேரை இந்தியாவிற்கு அனுப்பியுள்ளது.
அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான முகமது ஷாஜி, நிலம்பூரை சேர்ந்தவர். தன்னிடம் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுக்கு விமான டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்ததுடன், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு க்கான செலவுத்தொகையும் கொடுத்து அனுப்பியுள்ளார். போராட்டங்கள் முடியும் வரை டில்லியிலேயே தங்கியிருக்குமாறும், அனைத்து செலவும் தன்னுடையது என்றும் கூறி அவர்களை அனுப்பியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
பல நாள் போராட்டத்துக்கு தயாராக அவர்கள் வந்தாலும், அவர்கள் டில்லி வந்தடைந்த அன்றே பிற்பகலில் அந்தப் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்து விட்டது. இதனால் டில்லி வந்து சேர்ந்த துபாய் நிறுவன ஊழியர்கள், மகிழ்ச்சியுடன் செல்பி எடுத்து கொண்டாடிய புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த புகைப்படம் மாத்ருபூமி நாளிதழிலும், பல்வேறு சமூக ஊடகங்களிலும் வெளியாகியுள்ளது. 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்க துபாய் நிறுவனம் தன் ஊழியர்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டிய காரணம் என்ன என்பது பற்றி, சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
* துபாயில் உள்ள சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனத்திற்கும், கரப்பான் பூச்சி கட்சியினருக்கும் என்ன தொடர்பு?
எழும் கேள்விகள்!
* இந்த நிறுவனம் கரப்பான் பூச்சி கட்சிக்கு நிதியுதவி அளித்து வருகிறதா?
* மருத்துவம் படிக்காத புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும், நீட் தேர்வு தொடர்பான போராட்டத்துக்கும் என்ன தொடர்பு?
* இது முற்றிலும் தன்னிச்சையான ஒரு மாணவர் இயக்கமாக இருந்தால், வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஆட்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?
* நிறுவன உரிமையாளர் முகமது ஷாஜி, மொத்த செலவையும் ஏற்றுக் கொண்டு ஊழியர்களை விமானத்தில் அனுப்பி வைத்துள்ளதன் பின்னணி என்ன?
இப்படி பல்வேறு தரப்பினரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். புலனாய்வு அமைப்புகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, ஊழியர்களை போராட அனுப்பிய துபாய் நிறுவன பின்னணியை கண்டறிய வேண்டும், தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.