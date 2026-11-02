பண்டிகை கால வியாபாரம் சூப்பர்; ஒரே மாதத்தில் 3.5 லட்சம் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை!
பண்டிகை கால வியாபாரம் சூப்பர்; ஒரே மாதத்தில் 3.5 லட்சம் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை!
ADDED : நவ 02, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:38 PM
-நமது நிருபர்-
2026 அக்டோபர் மாதத்தில் இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, ஒரே மாதத்தில் மின் வாகனங்களின் பதிவு 3.5 லட்சத்தைத் தாண்டியுள்ளது.
வாகன் (Vahan) தள பதிவுகளின்படி, கடந்த அக்டோபரில் அனைத்து பிரிவுகளையும் சேர்த்து மொத்தம் 3,54,000 மின்சார வாகனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 2025, அக்டோபரில், 2,45,000 வாகனங்கள் விற்பனையாகின. இந்தியாவில் தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவது மாதமாக எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனை, 3 லட்சத்தைக் கடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னணியில் டூ-வீலர்கள்:
இந்த அதிரடி விற்பனை உயர்வுக்கு மின்சார இருசக்கர வாகனங்களே முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன. அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் 2,24,000 இரு சக்கர மின் வாகனங்கள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்துள்ளன. இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 50 சதவீத வளர்ச்சியாகும்.
எலக்ட்ரிக் கார்கள்:
மின்சார பயணிகள் கார்கள் மற்றும் எஸ்யூவி (EV Passenger Vehicles) பிரிவில் 36,700-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இது, முந்தைய ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தை விட 75 சதவீதம் அதிகம். டாட்டா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் 14,500-க்கும் மேற்பட்ட கார்களைப் பதிவு செய்து சந்தையில் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. மஹிந்திரா (8,472) மற்றும் ஜே.எஸ்.டபிள்யூ எம்.ஜி (5,877) நிறுவனங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு மற்றும் சார்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் பெருகி வருவதுடன், பண்டிகைக் கால சிறப்புச் சலுகைகளும் இணைந்து எலக்ட்ரிக் வாகனங்களின் விற்பனையை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளதாக ஆட்டோமொபைல் துறை வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.