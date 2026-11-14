நீதிமன்ற தீர்ப்பை அரசு மதிக்க வேண்டும்: காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் பேட்டி
நீதிமன்ற தீர்ப்பை அரசு மதிக்க வேண்டும்: காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் பேட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 10:23 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:23 PM
கோவை: ''த.வெ.க., அரசு, நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து, திருப்பரங்குன்ற மலையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்,'' என, இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கூறினார்.
செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்து, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தீர்ப்பை, கடந்த தி.மு.க., அரசு மதிக்காததால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு சந்தித்தது. அரசு அதிகாரிகள் இருவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய சூழலை ஏற்படுத்தியது.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அரசு மாற்று அரசியலை கொடுப்போம் எனத் தெரிவித்தது. ஆனால், அமைச்சர் நிர்மல்குமார், ஏற்கனவே உள்ள நடைமுறை அமல்படுத்தப்படும் என கூறியுள்ளார். நீதிமன்ற தீர்ப்பை த.வெ.க., அரசு மதிக்க வேண்டும். உச்சநீதிமன்றம், திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
தி.மு.க., அரசு செய்ததை இவர்களும் செய்தால், அவர்களுக்கு என்ன நிலை ஏற்பட்டதோ, அந்நிலை வருங்காலத்தில் இந்த அரசுக்கும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தக் கோரி, திருப்பரங்குன்றத்தில், 18ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படுகிறது. துவக்கத்தில், த.வெ.க., ஆட்சி நம்பிகை கொடுப்பதாக இருந்தது.
இன்று சட்டம் ஒழுங்கு பார்க்கும் போது மோசமாக உள்ளது.
போதைப் பொருட்கள் தான் அனைத்துக்கும் காரணம். இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கடந்த ஆட்சியில் கொலைகள் நடக்கவில்லையா என, உதாரணம் காட்டுவது சரியல்ல. அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்க மாட்டார்கள் என்ற சூழல் இருந்தது; தற்போது அது மாறுபடுகிறது. ஒரு எம்.எல்.ஏ., தவறான கண்ணோட்டத்தில் கலெக்டருக்கு 'மெசேஜ்' அனுப்புவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.