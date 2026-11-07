ஹிந்தி நடிகர்களை மிரட்டி வந்த லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலின் முக்கிய குற்றவாளி அமெரிக்காவில் கைது
ஹிந்தி நடிகர்களை மிரட்டி வந்த லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலின் முக்கிய குற்றவாளி அமெரிக்காவில் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 08:46 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:46 PM
கலிபோர்னியா: கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில், போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்தவர் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலின் முக்கியக் குற்றவாளியான ஹாரி பாக்சர். நேற்றிரவு கலிபோர்னியாவில் அமெரிக்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். டில்லி, ஹரியானா போலீசார் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அமெரிக்காவிலிருந்து செயல்பட்டு வந்த பாக்சர், சமூக வலைதளங்கள், ஆடியோ பதிவுகள் மூலம் பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலருக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மும்பையில் உள்ள ஹிந்தி பட இயக்குனர் ரோஹித் ஷெட்டியின் வீட்டின் வெளியே நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு ஹாரி பாக்சர் பொறுப்பேற்றிருந்தார். கனடாவில் உள்ள ஹிந்தி நடிகர் கபில் சர்மாவின் 'கபே' மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடுச் சம்பவத்திலும் இவருக்கு தொடர்புள்ளது. விரைவில் இவரை இந்தியா அழைத்து வர தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ராஜஸ்தானின் பெஹ்ரர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஹாரி பாக்சரின் உண்மையான பெயர் ஹரிசந்த் ஜாட். ஜெய்ப்பூரில் இருந்தபோது பாக்ஸிங் கற்றுக்கொண்டதால் இவருக்கு பாக்சர் என்ற புனைப்பெயர் வந்தது. டில்லி, ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஹரியானா மாநிலங்களில் இவர் மீது பல குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.