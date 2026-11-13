கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., குறுஞ்செய்தி அனுப்பவில்லை என்கிறார் அமைச்சர்
கலெக்டருக்கு எம்.எல்.ஏ., குறுஞ்செய்தி அனுப்பவில்லை என்கிறார் அமைச்சர்
ADDED : நவ 13, 2026 05:50 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:50 AM
சென்னை: ''கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் குறித்து, தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி கூறிய கருத்து தவறானது; அதுபோன்ற எந்த சம்பவமும் நடக்கவில்லை,'' என, த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
அவர் அளித்த பேட்டி: த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்று ஆறு மாதமாவதையடுத்து, எம்.எல்.ஏ.,க்களை, முதல்வர் விஜய் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். 'சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை' என, ஒரு கட்டமைப்பை தி.மு.க., உருவாக்குகிறது. இதற்காக, நான்கு நிறுவனங்களை வைத்து பிரசாரம் நடத்துகிறது.
த.வெ.க., ஆட்சியில், 19 ஆயிரம் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். போதை பொருட்கள் தொடர்பாக, 9,500 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 14 ஆயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். ஆறு மாதங்களில், 11 ரவுடிகள் கொலை செய்யப்பட்டனர். தீபாவளி பண்டிகை வாரத்தில், 40 கொலைகள் மட்டுமே நடந்தன. போலீஸ் பற்றாக்குறை உள்ளதால், 10 ஆயிரம் போலீசார் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
'மீடியா' வாயிலாக, சட்டம் -ஒழுங்கு குறித்த மோசமான கட்டமைப்பை உருவாக்க, தி.மு.க., முயல்கிறது. ஸ்டாலின் ஆட்சியில் இருந்தபோது, மருமகனையும், மகனையும் வைத்து நிர்வாகம் செய்தார். ஆனால், முதல்வர் விஜய் நேரடியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்.
சட்டசபையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எப்போது வந்தாலும், அதை எதிர்கொள்ள த.வெ.க., அரசு தயாராகவே உள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் பற்றி, சமூக வலைதளத்தில், தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி ஒரு பதிவை வெளியிட்டார்.
அதை பெரிதாக்கி பலரும் செய்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். கனிமொழி செய்தது தவறு. உண்மையில், அதுபோன்று எந்த செயலும் நடக்கவில்லை. புகார் சொல்ல வந்தவரை, துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தாக்கியதாக கூறப்படும் விஷயத்தில் விசாரணை நடைபெறுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.