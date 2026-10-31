இந்தியாவில் ஏழைகளின் எண்ணிக்கை 27.1 சதவீதத்திலிருந்து 2.6 ஆக குறைந்தது!
இந்தியாவில் ஏழைகளின் எண்ணிக்கை 27.1 சதவீதத்திலிருந்து 2.6 ஆக குறைந்தது!
ADDED : அக் 31, 2026 01:49 AM
ADDED : அக் 31, 2026 01:49 AM
புதுடில்லி: இந்தியாவில் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கை சரசரவென குறைந்துள்ளது. 2011ல் 27.1 சதவீதமாக இருந்த தீவிர வறுமை விகிதம், 2023ல் 2.6 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது. இதன் மூலம், 2011 முதல் 2023 வரையிலான காலகட்டத்தில், 49.6 கோடி பேர் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வறுமை ஒழிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. வறுமையால் மக்களின் உணவு, கல்வி, மருத் துவம் உள்ளிட்ட அடிப் படை தேவைகள் பாதிக் கப்படுவதுடன், அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரமும் உயராமல் தேக்கமடைகிறது.
சுருக்கமான அறிக்கை
இதை கருத்தில் கொண்டு, ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், உணவு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் வாயிலாக அவர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்த, மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்தியாவில் வறுமை மற்றும் சமத்துவம் என்ற பெயரில் சுருக்கமான அறிக்கையை சமீபத்தில் உலக வங்கி வெளியிட்டது. இதில், நாட்டு மக்களின் வருமானம் மற்றும் நுகர்வு, கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட வாழ்க்கைத் தரம் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை கணக்கில் கொண்டு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் வறுமை குறைந்துள்ளதாக அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
மேலும், உலக வங்கி அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: இந்தியாவில் கடந்த 2011 முதல் 2023 வரையிலான 12 ஆண்டுகளில், ஒரு நாளுக்கு 400 ரூபாய்க்கும் குறைவான வருவாயில் வாழ்ந்த மக்களின் விகிதம் 57.7 சதவீதத்தில் இருந்து 16.1 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. தீவிர வறுமைக்கான அளவீடு என்பது ஒரு நாளுக்கு 300 ரூபாய்க்கும் குறைவான வருவாயில் வாழ்வது. அந்த வருவாய்க்குள் வரும் மக்களின் விகிதம் இந்தியாவில் 27.1 சதவீதத்தில் இருந்து 2.6 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது. இதன் மூலம் 49.6 கோடி பேர் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனர்.
இடைவெளி
மக்களின் நுகர்வு அதிகரிப்பு, வேலைவாய்ப்பு உயர்வு, குறிப்பாக கிராமப்புற பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தது, உணவு மானியம் உள்ளிட்ட சமூக நலத்திட்டங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஆகியவை வறுமை குறைய முக்கிய காரணங்களாக அமைந்து உள்ளன. இருப்பினும், வருவாய் அடிப்படையில் ஏழை களுக்கும், பணக்காரர்களுக் கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகமாக உள்ளது.
2023ல் அதிக வருவாய் ஈட்டும் 10 சதவீத நபர்களின் சராசரி வருவாய், குறைந்த வருவாய் ஈட்டும் 10 சதவீத நபர்களின் வருவாயை விட 13 மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. நாட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக வறுமை குறைந்திருந்தாலும், ஏழைகள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகள் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் குவிந்துள்ளன.
உற்பத்தி திறன்
உத்தர பிரதேசம், பீஹார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் மட்டும், நாட்டின் மொத்த ஏழைகளில் 57 சதவீதம் பேர் வசிக்கின்றனர். இந்த மாநிலங்களில் உற்பத்தி திறன் மிக்க வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கினால், வறுமையை மேலும் குறைக்க முடியும். கிராமப்புறங்களுடன் ஒப்பிடும்போது நகர்ப்புறங்களில் வறுமை குறைவாக உள்ளது.
ஒரு நாளுக்கு 400 ரூபாய் வருவாய் அளவீட்டின்படி, நகர்ப்புறங்களில் வறுமை 8.6 சதவீதமாகவும், கிராமப்புறங்களில் வறுமை 19.3 சதவீதமாகவும் உள்ளது. ஏழைகளில் பெரும்பாலானோர் கிராமப்புறங்களிலேயே வசிக்கின்றனர். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.