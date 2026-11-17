ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே சரிந்தது தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.560 குறைவு
ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே சரிந்தது தங்கம் விலை; இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.560 குறைவு
ADDED : நவ 17, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:23 AM
-நமது நிருபர்-
சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் கடந்த வாரத்தில் அதிகரித்த தங்கம் விலை, இந்த வாரத்தில் குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை (நவம்பர் 14) ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 640 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 920 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 80 ரூபாய் குறைந்து 12,615 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது; வெள்ளி விலை கிராம் 195 ரூபாய்க்கும், கிலோ ரூ.1.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.
நேற்றைய நிலவரம்
நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 15) விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை; நேற்று (நவம்பர் 16) ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 600 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 320 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 75 ரூபாய் குறைந்து 12,540 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆனது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து 190 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இன்றைய நிலவரம்
இன்று (நவம்பர் 17) தங்கம் விலை சவரனுக்கு 560 ரூபாய் குறைந்து 99 ஆயிரத்து 760 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 70 ரூபாய் குறைந்து 12,470 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 11 மாதங்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலை சவரன் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே சரிந்தது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் 190 ரூபாய்க்கும், கிலோ 1 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.
பிரத்யேக வீடியோ!
தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழே வந்தது; இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரத்தை வீடியோ பார்த்து தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமா?