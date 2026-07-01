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/செய்திகள்/தமிழகம்/காலையில் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த தங்கத்தின் விலை மாலையில் ரூ.1,200 அதிகரிப்பு

காலையில் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த தங்கத்தின் விலை மாலையில் ரூ.1,200 அதிகரிப்பு

காலையில் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த தங்கத்தின் விலை மாலையில் ரூ.1,200 அதிகரிப்பு

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UPDATED : ஜூலை 01, 2026 06:25 PM

ADDED : ஜூலை 01, 2026 10:20 AM

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UPDATED : ஜூலை 01, 2026 06:25 PM ADDED : ஜூலை 01, 2026 10:20 AM

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சென்னை: சென்னையில் இன்று (ஜூலை 01) காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த நிலையில், மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 150 ரூபாய் அதிகரித்து 13 ஆயிரத்து 250 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது.

சர்வதேச நிலவரங்களால், நம் நாட்டில் தங்கம் விலையில் ஏற்ற, இறக்க நிலை காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,300 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,06,400 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.

நேற்றைய நிலவரம்

நேற்று (ஜூன் 30) காலை, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 270 ரூபாய் குறைந்து, 13,030 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 2,160 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1,04,240 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி கிராமுக்கு, ஐந்து ரூபாய் குறைந்து, 240 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

நேற்று மாலை தங்கம் கிராமுக்கு, 170 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,200 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. சவரனுக்கு, 1,360 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,05,600 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெள்ளி கிராமுக்கு ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்து, 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. கிலோவுக்கு, 5,000 ரூபாய் அதிகரித்து, 2.45 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

இன்றைய நிலவரம்

இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 01) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்து ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 100 ரூபாய் குறைந்து 13,100 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 245 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மாலையில் தங்கம் விலை உயர்வை கண்டது. சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்ந்து ஒரு லட்சத்து 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும், கிராமுக்கு 150 ரூபாய் அதிகரித்து 13 ஆயிரத்து 250 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. காலையில் சவரனுக்கு 800 ரூபாய் குறைந்த தங்கத்தின் விலை மாலையில் 1,200 ரூபாய் அதிகரித்தது.

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