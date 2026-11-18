175 கேட்ட காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 24 தொகுதி ஒதுக்கியது சமாஜ்வாதி
175 கேட்ட காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 24 தொகுதி ஒதுக்கியது சமாஜ்வாதி
ADDED : நவ 18, 2026 10:11 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:11 PM
403 சட்டசபை தொகுதிகளுடைய உ.பியில் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் தேர்தல் நடக்கிறது. நாட்டிலேயே அதிக சட்டசபை தொகுதிகளுடைய இங்கு ஆட்சியை கைப்பற்றினால், மத்தியிலும் ஆட்சியை பிடித்து விடலாம் என்பது, அரசியல் கட்சிகளின் கணக்கு.
இந்த தேர்தலில் ஆளும் பா.ஜ., கூட்டணி மற்றும் சமாஜ்வாதி - காங்., கூட்டணி இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெறும் இரு இடங்களை மட்டுமே காங்., வென்றது. இந்த முறை சமாஜ்வாதியுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று மாதங்களே உள்ள நிலையில், ஆளும் கூட்டணியும், எதிர்க்கட்சி கூட்டணியும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன. தேர்தலில், 125 - 150 தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ள காங்கிரஸ் 175 தொகுதிகள் அடங்கிய விருப்பப் பட்டியலையும் சமாஜ்வாதியிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.
சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு முதற்கட்டமாக, 24 தொகுதிகளை ஒதுக்க சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் முன்வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த தேர்தலில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள், 20 ஆயிரத்துக்கும் மேல் ஓட்டுகள் பெற்ற தொகுதிகள் இதில் அடங்கும். அதே போல், சமாஜ்வாதியின் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் உள்ள தொகுதிகளை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என, காங்கிரசிடம் அக்கட்சி திட்டவட்டமாக தெரிவித்து விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
டில்லியில் நடந்த சோனியாவின் சுயசரிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு இடையே, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலும், சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவும் சந்தித்து பேசினர். அப்போது, உ.பி., சட்டசபை தேர்தலுக்கான தொகுதி பங்கீடு குறித்து இருவரும் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.
டில்லியில், உ.பி., காங்., நிர்வாகிகளை சமீபத்தில் சந்தித்து பேசிய ராகுல், சமாஜ்வாதியை ஒரு முக்கிய கூட்டணி கட்சியாக குறிப்பிட்டதுடன், 'எந்த தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவது என்பதை தீர்மானிப்பதில் வேட்பாளரின் வெற்றி வாய்ப்பே முதன்மை அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும்' என்றார். இதன் மூலம், கூட்டணியில் சமபங்கு என்ற கோரிக்கையில் இருந்து காங்., பின்வாங்கி இருப்பதாகவும், தேர்தல் செயல்திறன் அடிப்படையில் பேச்சுக்கு தயாராகி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.