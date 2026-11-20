பைக் டாக்சிக்கு பச்சை கொடி காட்டியது உச்ச நீதிமன்றம்!
பைக் டாக்சிக்கு பச்சை கொடி காட்டியது உச்ச நீதிமன்றம்!
UPDATED : நவ 20, 2026 03:23 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:16 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 03:23 PM ADDED : நவ 20, 2026 03:16 PM
கர்நாடகாவில் பைக் டாக்சிகளுக்கு ஆட்டோ டிரைவர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு இருந்து வருகிறது. போராட்டங்களும், பைக் டாக்சி மற்றும் ஆட்டோ டிரைவர்கள் இடையே மோதல்களும் எழுவது உண்டு.
கிட்டத்தட்ட 2019ம் ஆண்டு முதல் இத்தகைய பிரச்னைகள் எழுந்து வரும் சூழலில், மின்சார வாகன கொள்கையை முன் வைத்து, 2024ம் ஆண்டு கர்நாடகா அரசு பைக் டாக்சிக்கு தடை விதித்தது. இதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், பைக் டாக்சி சேவையை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதித்தது. பின்னர், உச்ச நீதிமன்றத்தில் கர்நாடகா அரசு மேல் முறையீடு செய்தது.
இந்த மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எஸ்.சி. சர்மா முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கர்நாடகாவின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். அவர் கூறி உள்ளதாவது;
பைக் டாக்சியில் ஜிபிஎஸ் வசதி இருக்கிறது. அது இளம்பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானது. எனவே அதை தடை செய்வதை விட ஒழுங்குபடுத்துவது சிறந்த ஒன்று. நாடு முழுவதும் 25 மாநிலங்களில் பைக் டாக்சி பயன்பாட்டில் இருக்கிறது.
இவ்வாறு நீதிபதி எஸ்.சி. சர்மா தனது உத்தரவில் கூறி இருந்தார்.