திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீப விவகாரத்தில் தவெக அரசும் சட்டத்தை மதிக்கவில்லை: ஹிந்து முன்னணி குற்றச்சாட்டு
திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீப விவகாரத்தில் தவெக அரசும் சட்டத்தை மதிக்கவில்லை: ஹிந்து முன்னணி குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:25 PM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:25 PM
திருப்பரங்குன்றம்: ‛‛திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் தி.மு.க., அரசு போல த.வெ.க., அரசும் சட்டத்தை மதிக்கவில்லை,'' என, திருப்பரங்குன்றத்தில் ஹிந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் குற்றம் சாட்டினார்.
மலை மீதுள்ள தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி ஹிந்து முன்னணி மாநில அமைப்பாளர் ராஜேஷ் தலைமையில் ஏராளமானோர் நேற்று பால்கூடங்கள் சுமந்தும், வேல் ஏந்தியும் கிரிவலம் சென்றனர்.
இதில் பங்கேற்ற காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் கூறியதாவது: தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற 40 ஆண்டுகளாக ஹிந்து முன்னணி போராடி வருகிறது. அன்றைய மாநில தலைவர் ராஜகோபால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். சமீபத்தில் பூரண சந்திரன் உயிரை மாய்த்து கொண்டார். தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற கடந்தாண்டு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தீர்ப்பு வழங்கியது. அன்றைய தி.மு.க., அரசு அதை நிறைவேற்றவில்லை. இதனால் அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்டனர்.
ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகள் மன்னிப்பு கேட்கும் நிலையை அன்றைய அரசு ஏற்படுத்தியது. தற்போதைய த.வெ.க., அரசு பதவி ஏற்ற போது நாங்கள் மதச்சார்பற்ற முறையில் நடப்போம் என முதல்வர் விஜய் கூறியிருந்தார். திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் வென்ற அமைச்சர் நிர்மல்குமார், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலையே தொடரும் என தெரிவித்தார். நீதிமன்றத்தில் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய போதும் ‛‛மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம்'' என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அங்கும் த.வெ.க., அரசு மரண அடி வாங்கும். த.வெ.க., அரசும் சட்டத்தை மதிக்கவில்லை.
இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பவர்கள் எங்களுக்கு ஓட்டளிக்க வேண்டாம் என்பாரா. அவ்வாறு கூறவில்லை என்றால் இவரும் ஓட்டு அரசியலுக்காகவே தீபபிரச்னையை கையில் எடுத்துள்ளார் என்பது தெளிவாகும். தற்போதைய அரசு தயங்க சிறுபான்மையினர் ஓட்டு வங்கி தான் காரணம். அறநிலைத்துறையில் பெரிய அளவில் ஊழல் நடக்கிறது. இந்த அரசு அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பது போகப் போகத்தான் தெரியும் என்றார்.