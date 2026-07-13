'ராமர் கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு கிடையாது'
'ராமர் கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு கிடையாது'
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:01 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:01 AM
அயோத்தி: ''ராமர் கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு இருக்காது,'' என, அக்கோவிலின் கட்டுமான குழு தலைவர் நிருபேந்திர மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது.
இங்கு அயோத்தியில் உள்ள ராமர் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய காணிக்கை மற்றும் நன்கொடைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், இது தொடர்பாக எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால் கோவில் நிர்வாக விவகாரத்தில் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், ராமர் கோவில் கட்டுமான குழு தலைவர் நிருபேந்திர மிஸ்ரா நேற்று கூறியதாவது:
ராமர் கோவிலுக்கு புதிதாக நியமிக்கப்படவுள்ள சி.இ.ஓ., நிதி விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்வார்.
கோவில் அறக்கட்டளையே அவரது பொறுப்புகள், அதிகார வரம்புகளை தீர்மானிக்கும். ராமர் கோவில் நிர்வாகத்தில் அரசின் தலையீடு இருக்காது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.