அரசியலமைப்புக்கு மேலாக எந்த கட்சியும் இல்லை; காங்கிரஸ் கட்சியை விளாசியது உச்ச நீதிமன்றம்
அரசியலமைப்புக்கு மேலாக எந்த கட்சியும் இல்லை; காங்கிரஸ் கட்சியை விளாசியது உச்ச நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 06, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:48 PM
புதுடில்லி: தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பற்றி விமர்சன பதிவு வெளியிட்ட கேரள காங்கிரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அவமதிப்பு நோட்டீசை அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.
கேரளா காங்கிரசின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் வலைதளத்தில் அக்டோபர் 12ம் தேதி ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருந்தது. அதில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்திற்கு எதிரான கருத்துகளை பதிவிட்டு, அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று கூறியது. இந்த கருத்து சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி பேசு பொருளானது. கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக அந்த பதிவை நீக்கிய காங்கிரஸ் தரப்பு, அதற்கு காரணமான நபரை நீக்கிவிட்டதாகவும் அறிவித்தது.
கேரள காங்கிரசின் தலைவர், செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் ஏன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடாது என்று கூறி, வக்கீல் வினித் ஜிண்டால் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அர்விந்த்குமார் மற்றும் விபுல் எம் பாஞ்சோலி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது;
தீர்ப்புகள் என்பது எப்போதுமே விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டவையே. கருத்துச் சுதந்திரம் என்பது நீதி நிர்வாகத்தை அச்சுறுத்துவதற்கான கேடயமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. நீதிமன்ற அதிகாரத்திற்கு அரசியல் அங்கீகாரம் தேவையில்லை. அது சட்டத்தின் ஆட்சியை சார்ந்து இருக்கிறது. நீதி நிர்வாகம் நிலைநாட்டப்பட்ட இடத்தில் சட்டம் அதன் பாதையில் செல்ல வேண்டும்.
நீதித்துறையின் அரசியலமைப்பு என்பது, அரசியல்வசதிக்கான விஷயம் அல்ல. அது அரசியலமைப்புக்கு மேலானது. எந்தவொரு தனிநபர், தனி அமைப்பு அதற்கு மேல் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியாது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் கூறி, அவமதிப்பு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.
விசாரணையின் போது, கேரள காங். தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கட்சியின் பொறுப்பாளர்கள் ஒப்புதல் இன்றி இந்த பதிவு வெளியிடப்பட்டது. பின்னர் நீக்கப்பட்டு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரப்பட்டது என்றார். இந்த மன்னிப்பு உண்மையானதா என்பதை நீதிமன்றம் ஆராயும் என்று நீதிபதிகள் கூறினர்.