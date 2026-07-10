பணி ஆணை வழங்க தடையில்லை; தற்காலிக பணி நியமனமாக இருக்க வேண்டும்; ஐகோர்ட்
பணி ஆணை வழங்க தடையில்லை; தற்காலிக பணி நியமனமாக இருக்க வேண்டும்; ஐகோர்ட்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 11:35 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 11:35 AM
மதுரை: கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தற்காலிகமாகவே பணி நியமனம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர் கூட்டநெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 32 பேருக்கு அரசு பணி வழங்கப்படும் என்று தவெக அரசு அறிவித்தது. இதற்கு எதிர்ப்பும், விமர்சனங்களும் எழுந்தன.
இதனிடையே, கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அரசுப்பணி வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருமுருகன், சீனி அகமது ஆகியோர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் முகமது ரஷீத் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
கூட்ட நெரிசலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை முதல்வர் விஜய் இன்று மாலை வழங்க உள்ள நிலையில், நீதிபதிகள் கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வு முன்பு இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கும் தருமபுரியில் பஸ் எரிப்பு சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கும் அரசு பணி வழங்கப்படவில்லை. அரசுப் பணி வழங்குவதில் உரிய விதிகள் பின்பற்றவில்லை என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
வாதத்தைக் கேட்ட நீதிபதிகள்,'இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு கரூரில் விழா நடத்தலாம். பணி நியமன உத்தரவு என்பது தற்காலிகமானது. நியமனம் பெறுவோர் முதல் மாத சம்பளம் பெறுவதற்கு முன் ஜூலை 21 ல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெறும்,' எனத் தெரிவித்தனர்.
மேலும், அரசுப்பணி வழங்குவதற்கு எதிரான வழக்கில் டிஎன்பிஎஸ்சியை எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.