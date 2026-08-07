ஜாதிவாரி இட ஒதுக்கீடு கூடாது; நாடெங்கும் வலுக்கும் இளைஞர்களின் குரல்!
ஜாதிவாரி இட ஒதுக்கீடு கூடாது; நாடெங்கும் வலுக்கும் இளைஞர்களின் குரல்!
ADDED : ஆக 07, 2026 12:45 PM
ADDED : ஆக 07, 2026 12:45 PM
-நமது நிருபர்-
ஜாதிவாரி இட ஒதுக்கீட்டை முற்றிலும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, நாடு முழுவதும் இளைஞர்களின் குரல் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதை வலியுறுத்தி வெவ்வேறு மாநிலங்களிலும் நடக்கும் போராட்டங்கள், இளம் தலைமுறையினர் மத்தியில் ஜாதிவாரி இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்தியை வெளிக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளன.
டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற நீட் வினாத்தாள் கசிவு போராட்டம் தேசிய அளவில் மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்டது. இந்தப் போராட்டம் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்த போது, மற்றொரு பக்கம் இடஒதுக்கீட்டு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இளைஞர்கள் சிலர் கையில் எடுத்துக் கொண்டனர். இந்த முழக்கத்தை முதன் முதலில் வைத்தவர் தான் ஹர்ஷ் துபே என்ற இளைஞர்.
டிவி விவாத நிகழ்ச்சிகளில் அடுத்தடுத்து பங்கேற்ற இவர், ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீடுகளால், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில், ஏழ்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிற ஜாதியினரின் வாய்ப்பு பறிபோவதையும், அதனால், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்ததங்களால் தற்கொலை செய்து கொள்வதையும் தெளிவாக விளக்கக் கூறி வந்தார்.
போராட்டம்
ஹர்ஷ் துபே பற்ற வைத்து நெருப்பு தற்போது நாடு முழுவதும் மெல்ல மெல்ல விரிவடைந்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஆந்திரா, மஹாராஷ்டிரா, ஜெய்ப்பூர் போன்ற மாநிலங்களில் ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிர்ப்புகள் கிளம்பி வருகின்றன. இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மஹாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் முதல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு, ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று முழக்கமிட்டனர்.
இந்தப் போராட்டம் உத்தரபிரதேசத்தின் லக்னோ மற்றும் ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூர் மற்றும் ஆந்திராவின் விசாகப்பட்டினம் வரை விரிவடைந்தது. ஜெய்ப்பூரில் ஸ்ரீ ராஜ்புட் கர்னி சேனா இயக்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஜாதி ரீதியிலான சட்டங்களை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும், ஊராட்சி மற்றும் நகராட்சி தேர்தல்களில் பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, கலெக்டர் அலுவலகம் நோக்கி பேரணி நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, பாஜ அலுவலகம் மற்றும் முதல்வர் இல்லத்தை நோக்கி பேரணி செல்ல திட்டமிட்ட போது, அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியும், தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்தும் கலைத்தனர்.
விரைவில் டில்லியில்...
இந்த நிலையில், நாட்டையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த கரப்பான் பூச்சி இயக்கத்தினரைப் போன்று, டில்லியில் மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்த ஹர்ஷ் துபே திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக, போராட்டம் நடத்த அனுமதியும் கேட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. போராட்டத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆதரவாளர்களை ஒன்றிணைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், கரப்பான் பூச்சி அமைப்பைப் போல, 'இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்' என்ற பெயரில் இன்ஸ்டா பக்கமும் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சமூக வலைதளப்பக்கத்திற்கு ஆதரவுகள் குவிந்து வருகின்றன. 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அந்தப் பக்கத்தை பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர். எனவே, எப்போது வேண்டுமானாலும் டில்லியில் போராட்டம் வெடிக்கலாம்.
ஜாதி ரீதியிலான இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான ஹர்ஷ் துபேவின் இந்த முன்னெடுப்புக்கு எழுத்தாளர் ஆனந்த் ரங்கநாதன், பத்திரிகையாளர் அஜீத் பார்தி, எழுத்தாளரும், இயக்குநருமான அனுராதா திவாரி உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.
கோரிக்கைகள்
இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான இந்த இயக்கம் 6 கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறது. அதன் விபரம்,
* ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டுக்கு பதிலாக, வருவாய் அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டைக் கொண்டு வர வேண்டும்.
* ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.
* பூர்த்தி செய்யப்படாத இடஒதுக்கீட்டு சலுகைகளை பொதுப்பிரிவினருக்கு வழங்க வேண்டும்.
* பொருளாதார ரீதியாக வலிமையாக இருப்பவர்களை இடஒதுக்கீட்டு பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்.
* கல்வி ஏற்றத்தாழ்வு கலையும் போது, இடஒதுக்கீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்துவதற்கான 'சன்செட் கிளாஸ்' (Sunset Clause) விதியைக் கொண்டு வர வேண்டும்.
* தேர்தல் சமயங்களில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான வாக்குறுதிகள் வழங்குவதை தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அழுத்தம்
இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் அரசியல் ரீதியாகவும், அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையிலும் தீர்வு காண்பது என்பது மிகவும் சவாலான விஷயமாகும். எப்படியும் நீதித்துறையின் பார்வைக்கு தான் இந்த விவகாரம் செல்லும் என்பதால், உடனடியாக தீர்வு காண்பது என்பது அரிதானது.
அதுமட்டுமில்லாமல், இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பது மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு மிகவும் நெருக்கடியான ஒன்று. ஏனெனில், அரசை தீர்மானிப்பதில் ஜாதி அடிப்படையிலான ஓட்டுகள் முக்கிய பங்காற்றுவதால், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
உ.பி., தேர்தல் களம் பரபரக்கும்!
ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைகளை அமல் செய்யப்போவதாக, அப்போதைய பிரதமர் வி.பி.சிங் அறிவித்தபோது, 1990ல் நாடு தழுவிய போராட்டம் வெடித்தது. குறிப்பாக, இந்த போராட்டம் வட மாநிலங்களில் மிகத்தீவிரமாக இருந்தது. அரசின் செயலால் விரக்தி அடைந்த இளைஞர்கள் பலர், தீக்குளிப்பு உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு உயிரிழந்தனர்.
தற்போது ஜாதிவாரியான இட ஒதுக்கீட்டின் பாதிப்புகளை நேரில் பார்த்த இளைய தலைமுறையினர், மீண்டும் போராட தயாராகி சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர். உ.பி., மாநில சட்டசபை தேர்தல் விரைவில் வர இருப்பதை தங்களுக்கான வாய்ப்பாக அவர்கள் கருதுகின்றனர்.
அதையொட்டி இட ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான போராட்டமும், விவாதமும் விரைவில் நாடு தழுவிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.