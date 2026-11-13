அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சட்டைப்பையில் வைத்திருப்பதாக நினைக்கின்றனர்; பிரதமர் மோடி சாடல்
அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சட்டைப்பையில் வைத்திருப்பதாக நினைக்கின்றனர்; பிரதமர் மோடி சாடல்
ADDED : நவ 13, 2026 07:39 AM
ADDED : நவ 13, 2026 07:39 AM
புதுடில்லி: காங்கிரஸ் எம்பி ராகுலின் பெயரை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், சிலர் அரசியலமைப்பைத் தங்கள் சட்டைப்பையில் வைத்திருப்பதாக நினைக்கின்றனர் என்று கூறி, பிரதமர் மோடி மறைமுகமாகச் சாடினார்.
டில்லியில் தனியார் செய்தி சேனல் நடத்திய மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: வேளாண்மை மேம்பாடு, விவசாயிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் ஆகியவை வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைய முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. விவசாயிகளை வேளாண் தொழில் முனைவோராக மாற்றுவதே தனது அரசின் முக்கிய நோக்கம். சிலர் நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டமும், ஜனநாயகமும் உண்மையிலேயே தங்கள் சட்டைப்பையில் இருப்பதாக நினைக்கின்றனர்.
அதிகார போதை
இவர்கள் தற்போது ஆட்சியில் இல்லாத நிலையிலும், தமக்கு அளவுக்கு மீறிய உரிமை உணர்வு இருப்பதாக எண்ணத்தில் இருக்கின்றனர். அவர்கள் பதவியில் இல்லாதபோதும், இப்படித்தான் நடந்துகொள்கிறார்கள். இது ஒரு விசித்திரமான அதிகார போதை. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்தபோதும், விவசாயிகள், மக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக லிட்டருக்கு ரூ.50 வரை உயர வேண்டிய டீசல் விலையில் ரூ.43ஐ மத்திய அரசே ஏற்றுக்கொண்டு, வெறும் ரூ.7 மட்டுமே உயர்த்தியது.
அண்டை நாடுகளில் இதே காலகட்டத்தில் டீசல் விலை 40 முதல் 50 சதவீதம் வரை உயர்ந்த நிலையில், இந்தியாவில் எரிபொருள் விலையுயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு மாதம் தோறும் ரூ.14,000 கோடி நிதிச் சுமையை ஏற்று வருகிறது. விவசாயிகளுக்குக் குறைந்த விலையில் உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யக் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு ரூ.16 லட்சம் கோடி செலவிட்டுள்ளது. விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மலிவு விலையில்...
சர்வதேச சந்தையில் 5 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் ஒரு மூட்டை டிஏபி உரம் இந்திய விவசாயிகளுக்கு ரூ.1,300க்கும், சர்வதேச சந்தையில் ரூ.3,000க்கு விற்கப்படும் ஒரு மூட்டை யூரியா ரூ.300க்கும் குறைவான விலையில் விசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறோம். விவசாய செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறோம், மலிவு விலையில் உரங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்து வருகிறோம். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.