திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை; திருமா தகவல்
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை; திருமா தகவல்
UPDATED : ஜூன் 29, 2026 06:28 PM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 06:09 PM
UPDATED : ஜூன் 29, 2026 06:28 PM ADDED : ஜூன் 29, 2026 06:09 PM
திருச்சி: தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறி உள்ளார்.
அவரது பேட்டி;
தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு நல்கியிருக்கிறோம். அந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கிறோம். 5 ஆண்டுகள் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறோம். நாங்கள் எந்த ஊசலாட்டத்தில் இல்லை. தவெகவுக்கு எந்த அழுத்தத்தையும் நாங்கள் தரவில்லை.
திருச்சி கிழக்கு உள்பட தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலில் நான் போட்டியிட போவதில்லை.
இலாகாவை மாற்றி தாருங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட வேண்டும் என்று கோரிக்கையும் நாங்கள் வைக்கவில்லை. போட்டியிடுவதாக கூறுவது அனைத்தும் யூகங்கள்.
மக்களால் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், திடீர் திடீரென பதவி விலகும் சூழல் ஜனநாயகத்திற்கு உகந்தது அல்ல. எந்த பின்னணியில் அவர்கள் பதவி விலகுகிறார்கள் என தெரியாது.
இவ்வாறு திருமாவளவன் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை
திருமாவளவன் அளித்த பேட்டி தினமலர் இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதள பக்கங்களில் நேரலை செய்யப்பட்டது.