திருப்பரங்குன்றம் தீப திருவிழா: சி.ஆர்.பி.எப்., பாதுகாப்பு கோரி மனு
திருப்பரங்குன்றம் தீப திருவிழா: சி.ஆர்.பி.எப்., பாதுகாப்பு கோரி மனு
ADDED : நவ 12, 2026 09:08 PM
ADDED : நவ 12, 2026 09:08 PM
-சிறப்பு நிருபர்-
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில், பக்தர்கள் பாரம்பரிய முறையில் தீபம் ஏற்றுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், அப்பகுதியில் சி.ஆர்.பி.எப்., பாதுகாப்புக்கு உத்தரவிடக்கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
'ஹிந்து தர்ம பரிஷத்' அமைப்பின் சார்பில், அதன் நிர்வாக அறங்காவலர் கே.கே.ரமேஷ் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு:
வரும், 24-ம் தேதி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் பாரம்பரிய தீப ஆராதனை திருவிழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. மலை உச்சியில் உள்ள பாரம்பரிய தீபத்துாணில் பக்தர்கள் தீபம் ஏற்றுவதற்குத் தடை விதிக்கக் கூடாது என்றும், அதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தனிநீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதை எதிர்த்து மாநில அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வும் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை உறுதி செய்தது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு மீது, உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதிக்கவில்லை.
இதன் அடிப்படையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்ட மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றலாம். ஆனால், அரசியல் காரணங்களுக்காக உள் நோக்கத்துடன் மாநில அரசு அதிகாரிகள் தீபம் ஏற்றுவதை தொடர்ந்து தடுத்து வருகின்றனர்.
எனவே வரும், 24ல் நடக்கவுள்ள தீப திருவிழாவின் போது பக்தர்கள் அமைதியான முறையில் வழிபாடு நடத்தவும், சட்டம் -ஒழுங்கு பிரச்னைகளை தவிர்க்கவும், மாநில போலீசை மட்டும் நம்பியிருக்காமல் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையை பணியில் ஈடுபடுத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.