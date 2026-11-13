திருப்பரங்குன்றம் மலையை தொல்லியல் துறையிடம் கொடுக்க முடியாது: தமிழக அரசு பதில் மனு
திருப்பரங்குன்றம் மலையை தொல்லியல் துறையிடம் கொடுக்க முடியாது: தமிழக அரசு பதில் மனு
ADDED : நவ 13, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:38 PM
- நமது டில்லி நிருபர் -
கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவ முன்னிட்டு, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனை முந்தைய திமுக அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
ஐகோர்ட் உத்தரவை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில், மேல்முறையீடு மனுவை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்தது. இதனை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட், ஐகோர்ட் உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டது.
இந்நிலையில்,''திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மலை முழுவதையும் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து 24 மணி நேரமும் தூணில் தீபம் எரிய விட வேண்டும்'' என சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அதில், ''தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் கோவிலை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரிக்க வேண்டும். தீபத்தூணில் 24 மணி நேரமும் தீபம் ஏற்றுவது என்பது மரபுக்கு எதிரானது,'' எனத் தெரிவித்துள்ளது.