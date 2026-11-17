தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளையன் சிக்கியது இப்படி தான்; போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் பேட்டி
தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளையன் சிக்கியது இப்படி தான்; போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் பேட்டி
ADDED : நவ 17, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 17, 2026 01:41 PM
மதுரையில் தனிஷ்க் நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு மீட்கப்பட்ட நகைகளை போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் பார்வையிட்டார். பிறகு அவர் அளித்த பேட்டி: மதுரை தனிஷ்க் ஜுவல்லரியில் நிஷாந்த் திருடிச்சென்ற 11.384 கிலோ தங்க நகைகளும் மீட்கப்பட்டுள்ளன. கொள்ளை அடித்துவிட்டு மதுரையை விட்டு வெளியே செல்லாத நிஷாந்த். மீனாட்சி வீட்டுக்கு போலீசார் வந்த உடனேயே மதுரையை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.
9 தனிப்படைகள் அமைத்து புலன் விசாரணை செய்து நிஷாந்த், மீனாட்சி, சுரேஷ் ஆகியோரை கைது செய்தோம். நிஷாந்திற்கு ஏற்பட்டிருந்த கடன் தொல்லையே தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளைக்கான காரணம். நிஷாந்திற்கு தனிஷ்க் நகைக்கடையில் இருந்து யாராவது உதவினார்களா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெறுகிறது. மீனாட்சி கூறிய இடங்களில் இருந்துதான் நகைகளை மீட்டோம்; அவர் கையில் இருந்து எந்த நகையும் மீட்கவில்லை.
தனது கையில் வரைந்திருந்த டாட்டூவால் தான் நிஷாந்த் அடையாளம் காணப்பட்டார். நிஷாந்தின் தொலைபேசி உரையாடல்களை வைத்து யூடியூப் மீனாட்சியை கைது செய்தோம். போலீஸ் காவலில் விசாரித்தால் தான் முழு உண்மை தெரியும். தனிஷ்க் நகைக்கடையின் பின்புறம் சிசிடிவி இல்லை. கடையை சுற்றிலும் சிசிடிவி பொருத்த வேண்டும். இவ்வாறு போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
மதுரை போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு