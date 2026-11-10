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சென்னை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் விக்னேஷ் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: டாஸ்மாக் மது விற்பனை குறித்து எல்லா செய்திகளிலும் போட்டு மக்களுக்கு என்ன பயன் இருக்கப் போகிறது. நவம்பர் 1 முதல் இன்று வரை 54 சதவீத காலி பாட்டில்கள் தான் ரிட்டன் வந்து இருக்கிறது. பல இடங்களில் சிறிய குழப்பங்கள் இருக்கிறது அது எல்லாம் சரி செய்யப்படும்.
எங்களுடைய நோக்கம், 234 தொகுதிகளிலும் போதை மறுவாழ்வு மையம் கொண்டு வர வேண்டும். பண்டிகை காலங்களில் மது விற்பனையை வருஷ வருஷம் இத பெரிய சாதனை ஆக்கிட்டாங்க; இது சாதனை இல்ல; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். அடுத்து வரும் காலங்களில் மதுவால் ஏற்படும் தீங்குகளை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார்.
இது சாதனை இல்ல; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்: மது விற்பனை அதிகமானது குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் பதில்
இது சாதனை இல்ல; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்: மது விற்பனை அதிகமானது குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் பதில்
ADDED : நவ 10, 2026 03:43 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:43 PM
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சென்னை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் விக்னேஷ் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: டாஸ்மாக் மது விற்பனை குறித்து எல்லா செய்திகளிலும் போட்டு மக்களுக்கு என்ன பயன் இருக்கப் போகிறது. நவம்பர் 1 முதல் இன்று வரை 54 சதவீத காலி பாட்டில்கள் தான் ரிட்டன் வந்து இருக்கிறது. பல இடங்களில் சிறிய குழப்பங்கள் இருக்கிறது அது எல்லாம் சரி செய்யப்படும்.
எங்களுடைய நோக்கம், 234 தொகுதிகளிலும் போதை மறுவாழ்வு மையம் கொண்டு வர வேண்டும். பண்டிகை காலங்களில் மது விற்பனையை வருஷ வருஷம் இத பெரிய சாதனை ஆக்கிட்டாங்க; இது சாதனை இல்ல; வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். அடுத்து வரும் காலங்களில் மதுவால் ஏற்படும் தீங்குகளை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார்.