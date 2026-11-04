இந்திய தேர்தலுக்கும், அமெரிக்க தேர்தலுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம்
இந்திய தேர்தலுக்கும், அமெரிக்க தேர்தலுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:42 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:39 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 06:42 PM ADDED : நவ 04, 2026 06:39 PM
- நமது நிருபர் -
இந்திய தேர்தல் நடைமுறைகளை பற்றி குறை சொல்பவர்கள், 'முன்னேறிய அமெரிக்காவில் கூட, மின்னணு ஓட்டு இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில்லை' என்று அடிக்கடி கூறுவர். அவர்கள் உண்மையில், அமெரிக்காவில் என்ன நடக்கிறது, நமது தேர்தல் முறைக்கும், அவர்களது தேர்தல் முறைக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் என்ன என்பது புரியாமல் பேசுபவர்கள்.
இந்திய தேர்தல்களில், மின்னணு ஓட்டு இயந்திரங்களில் வாக்காளர்கள் ஓட்டளிக்கின்றனர். ஓட்டு எண்ணிக்கை பூத் வாரியாக இயந்திரங்களில் எண்ணப்படுகிறது; பூத் வாரியாக பதிவாகும் ஓட்டுகள், அலுவலர்களால் மொத்தமாக கூட்டி சரி பார்க்கப்படுகின்றன.
அமெரிக்க தேர்தல்களில், வாக்காளர்கள் ஓட்டுச் சீட்டு பயன்படுத்தி ஓட்டளிக்கின்றனர். ஆனால், ஓட்டு எண்ணிக்கை முழுவதும் இயந்திர மயமாக்கப்பட்டுள்ளது; மனிதர்கள் யாரும் எண்ணுவதில்லை.
அமெரிக்கர்கள் ஓட்டுச்சீட்டில் தாங்கள் விரும்பும் வேட்பாளரைக் குறிக்கின்றனர்; வேட்பாளர் பெயருக்கு அருகிலுள்ள வட்டம் அல்லது பெட்டியை நிரப்புகின்றனர். அதன்பின், ஓட்டுச்சாவடி அல்லது ஓட்டு எண்ணிக்கை மையத்தில் ஸ்கேனிங் இயந்திரம் வழியாக ஓட்டுச்சீட்டு செலுத்தப்படுகிறது.
ஸ்கேனர் குறியீடுகளைப் படித்து, அந்த ஓட்டு குறிப்பிட்ட வேட்பாளரின் கணக்கில் சேர்க்கப்படுகிறது. இதற்கென நாடு முழுவதும் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டு எண்ணிக்கை மையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.
பெரிய ஓட்டு எண்ணிக்கை மையங்களில், மணிக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஓட்டுச்சீட்டுகளை படித்து எண்ணக்கூடிய அதிவேக இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் என்கின்றனர், அதிகாரிகள்.
இந்தியாவை போன்ற நாடு முழுவதுமான ஒரே தேர்தல் நடைமுறை அமெரிக்காவில் இல்லை; ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தேர்தல் விதிமுறைகள், நடைமுறைகள் வேறுபடும். இந்தியாவில், சட்டசபை, பார்லிமென்ட் ஆகியவற்றுக்கு மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடக்கும்.
அமெரிக்காவில், ஒரே நேரத்தில் பல பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்படும். கவர்னர், செனட் உறுப்பினர், பிரதிநிதிகள் சபை, சில நகரங்களில் மேயர் பதவிகள், மாநிலங்களில் நிர்வாக பதவிகள், நீதித்துறை அதிகாரி பதவியிடங்களுக்கும் தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.
இத்தகைய குழப்பமான தேர்தல் நடைமுறையால் அமெரிக்காவில் அனைத்து வாக்காளர்களின் ஓட்டுகளையும் எண்ணி முடிப்பதற்கு வாரக்கணக்கில் கூட ஆகும்.
ஆனால் இந்தியாவில் ஒட்டு மொத்த ஓட்டு எண்ணிக்கையும் ஒரே நாளில் முடிந்து விடும் வாய்ப்புண்டு; மிஞ்சிப்போனால் 2 நாளில் முடித்து விட முடியும். அமெரிக்க தேர்தல் நடைமுறையுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்திய தேர்தல் நடைமுறையானது எளிமையானது என்பதை பல்வேறு உலக நாடுகளும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.
முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் இருந்தாலும், ஓட்டு எண்ணிக்கை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே அமெரிக்க ஊடகங்கள், வெற்றியாளர்களை அறிவித்து விடுகின்றன. அவை, கணிக்கப்பட்ட வெற்றியே; முழுமையான விவரங்களுடன் அதிகாரபூர்வமான முடிவு வெளியாவதற்கு பல நாட்கள், சில வாரங்கள் கூட ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.