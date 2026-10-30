வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை; அமெரிக்க தேர்தலில் தபால் ஓட்டுக்கு விண்ணப்பித்த போப் லியோ
வரலாற்றில் இதுதான் முதல்முறை; அமெரிக்க தேர்தலில் தபால் ஓட்டுக்கு விண்ணப்பித்த போப் லியோ
ADDED : அக் 30, 2026 04:32 PM
ADDED : அக் 30, 2026 04:32 PM
வாடிகன்: அமெரிக்கா தேர்தலில் வாக்களிக்க, தபால் ஓட்டு கோரி போப் லியோ விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்.
போப் லியோ, சிகாகோவில் பிறந்தவர். 71 வயதான அவர், அக்டோபர் 31ம் தேதி தனது சொந்த மாகாணமான இல்லினாய்சில் கவுண்டி தேர்தல் அதிகாரியிடம் விண்ணப்பம் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில் அமெரிக்க தேர்தலில் வாக்களிக்க, தபால் ஒட்டு சீட்டை கேட்டுள்ளார்.
தனது வாக்குரிமையை செலுத்தினால் பதவியில் இருக்கும்போதே, ஓட்டு போட்ட முதல் போப் என்ற பெருமையை போப் லியோ பெறுகிறார். போப் பதவியேற்ற பின்னர், அவர் அமெரிக்க குடியுரிமையை துறக்கவில்லை என்பதால் சட்டப்படி ஓட்டளிக்கும் தகுதியை பெறுகிறார்.
போப் பதவியை ஏற்கும் முன்னரே அவர், 2008, 2010 ஆண்டுகளில் ஜனநாயக கட்சியின் உட்கட்சித் தேர்தல், 2012, 2014 மற்றும் 2016 வரை குடியரசுக் கட்சியின் உட்கட்சித் தேர்தலிலும் ஓட்டு போட்டுள்ளார். 2012, 2014, 2018 மற்றும் 2024ம் ஆண்டுகளில் பொதுத் தேர்தல்களில் ஓட்டை செலுத்தி உள்ளார்.
அண்மையில், வலது நுரையீரல் கீழ் பகுதியில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு, உடல்நலம் தேறி வரும் போப், ஓட்டளிக்க முன்வந்துள்ளது, குறிப்பிடத்தக்கது.