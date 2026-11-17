புத்தக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்: உயர் நீதிமன்றம் காட்டம்
புத்தக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்: உயர் நீதிமன்றம் காட்டம்
ADDED : நவ 17, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 17, 2026 01:59 AM
மதுரை: 'பொது நுாலக இயக்ககத்திற்கு உட்பட்ட நுாலகங்களில் புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள்' என, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்தது.
பொது நுாலகங்களுக்கு, புத்தக கொள்முதலில் நடந்த முறைகேடு குறித்த வழக்கு, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
முறைகேடு:
அரசு தரப்பு, 'புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக ஐந்து அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். பொது நுாலக இயக்குநர் மாற்றப்பட்டுள்ளார். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ள எவரும் தண்டனையிலிருந்து தப்ப மாட்டார்கள்' என, விளக்கம் அளித்தது.
நீதிபதிகள், 'இத்தகைய வழக்குகள் கவனத்தை சிதறடிக்கின்றன. இதுபோன்ற முறைகேடு மீண்டும் நடக்காமல் இருக்க, புத்தக கொள்முதலை முறைப்படுத்த என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள்?' என, கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசு தரப்பு, 'தமிழகத்தில், சென்னை அண்ணா நுாலகம், கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகம், மதுரை கலைஞர் நுாலகம் என, ஒரு சில சிறப்பு நுாலகங்கள் உள்ளன. இவற்றில் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 80 சதவீத ஆங்கில புத்தகங்கள், 20 சதவீத தமிழ் புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 'இதில், ஏ.ஐ., மூலம் புத்தகங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. புத்தக கொள்முதலுக்காக 2025 நவம்பரில் குழு அமைக்கப்பட்டு, 2026 பிப்ரவரியில் புத்தகங்கள் அனுப்பப்பட்டன' என, தெரிவித்தது.
நீதிபதிகள், 'புத்தகங்களை தேர்வு செய்ய எத்தனை நாட்கள் வழங்கப்பட்டன' என, கேள்வி எழுப்பினர். அரசு தரப்பு, 'பதிலளிக்க அவகாசம் தேவை. பிப்., 27ல் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு, 30 கோடி ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்ய திட்டமிடப்பட்டு, செப்., முதல் வாரம் வரை, 20 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது' என, தெரிவித்தது.
கேள்வி எழுப்பினர்:
நீதிபதிகள், 'அகல்விளக்கு பதிப்பகத்திற்கு எவ்வளவு?' என, கேள்வி எழுப்ப, அரசு தரப்பு, 'ஒட்டுமொத்தமாக 3 ஆண்டுகளில், 1 கோடியே 74 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது' என, தெரிவித்தது.
நீதிபதிகள், 'இது மிகப்பெரிய தொகை' என்றனர்.
அரசு தரப்பு, 'அதுவும் புனைவு சொற்களை உருவாக்குவதற்காக. லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் சோதனை நடத்தி உள்ளனர். அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின், 33 ஆயிரத்து 661 புத்தகங்கள், பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் 39 ஆயிரத்து 241 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன' என்றது.
நீதிபதிகள், 'முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் கைது செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள். சிக்மா பதிப்பக புத்தகங்கள் எத்தனை?' என, கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசு தரப்பு, 'அது குறித்து இன்னும் விசாரிக்கப்படவில்லை. நீதிமன்றத்தின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் புள்ளி விபரங்களுடன் பதிலளிக்க அவகாசம் தேவை' என, கேட்க, நீதிபதிகள், 'இவ்வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கினால் பின்பற்ற தயாரா?' என, கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசு தரப்பு, 'இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காத வகையில் நீதிமன்றம் வழங்கும் வழிகாட்டல்களை கருத்தில் கொள்ள அரசு தயாராக உள்ளது' என்றது.
இதைத் தொடர்ந்து, அரசு தரப்பு பதிலளிக்க அவகாசம் அளித்த நீதிபதிகள், நவ., 20க்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.