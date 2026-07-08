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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்து இங்கே தகுதி தேர்வு எழுதியவர்கள் 'அப்செட்' : 'வீடியோ' கேள்விகளால் பெரும்பாலானோர் 'பெயில்'

﻿ வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்து இங்கே தகுதி தேர்வு எழுதியவர்கள் 'அப்செட்' : 'வீடியோ' கேள்விகளால் பெரும்பாலானோர் 'பெயில்'

﻿ வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படித்து இங்கே தகுதி தேர்வு எழுதியவர்கள் 'அப்செட்' : 'வீடியோ' கேள்விகளால் பெரும்பாலானோர் 'பெயில்'

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UPDATED : ஜூலை 08, 2026 10:59 PM

ADDED : ஜூலை 08, 2026 10:57 PM

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UPDATED : ஜூலை 08, 2026 10:59 PM ADDED : ஜூலை 08, 2026 10:57 PM

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சென்னை: வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் படித்தவர்கள், இந்தியாவில் மருத்துவம் பார்க்க, தகுதித் தேர்வு எழுத வேண்டும். அதன்படி இந்தாண்டு தேர்வெழுதியவர்களில், 12.78 சதவீதம் பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

ஆண்டுக்கு இருமுறை நடக்கும் இந்த தேர்வை, தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வு வாரியம் நடத்துகிறது. கடந்த ஜூன் மாதம், முதல் மற்றும் இரண்டாம் வினாத்தாளுக்கான தேர்வு நடந்தது.

நாடு முழுதும், 37,428 மாணவர்கள், தேர்வு எழுத பதிவு செய்த நிலையில், 36,280 பேர் தேர்வு எழுதினர். தேர்வு முடிவுகள் நேற்று முன்தினம் வெளியானது. இதில், 4,635 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தேர்ச்சி விகிதம், 12.78 சதவீதம்.

அதிகளவில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறாததுக்கு, இரண்டாம் வினாத்தாளில் படம் மற்றும் வீடியோ அடிப்படையிலான கேள்வி இடம் பெற்றதுதான் காரணம் என, தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சங்க வெளிநாட்டு பிரிவினர் கூறி உள்ளனர்.

இது குறித்து, சங்கத்தின் செயலர் வசந்த் பிலிப் அபிஷேக் கூறியதாவது:

தேர்வு மையங்களில், அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி இல்லை. தேர்வர்களுக்கான முறையாக வசதியின்மையால், மனரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

எவ்வித அறிவிப்புமின்றி இம்முறை, 'வீடியோ' அடிப்படையிலான வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன. இவற்றால் நேர பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு, 20 மதிப்பெண்கள் வரையிலான கேள்விக்கு, மாணவர்களால் பதில் அளிக்க முடியவில்லை.

தேர்ச்சி பெறுவதற்கான மதிப்பெண், 150 ஆக உள்ளது. ஆனால், 149 மதிப்பெண் பெற்று, ஒரு மதிப்பெண்ணில், 327 பேர் தோல்வி அடைந்துள்ளனர். அதேபோல், 147, 148 மதிப்பெண்களை, 1,022 பேர் பெற்றுள்ளனர். எனவே, வீடியோவின் நீளம் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை பரிசீலித்து, தேர்வு முறையை சீரமைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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