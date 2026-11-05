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டில்லியில் 3 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது; 3 பேர் பலி

டில்லியில் 3 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது; 3 பேர் பலி

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:55 PM

ADDED : நவ 05, 2026 11:38 AM

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:55 PM ADDED : நவ 05, 2026 11:38 AM

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-நமது டில்லி நிருபர்-

டில்லியின் சாவ்ரி பஜார் பகுதியில் 3 மாடி கட்டட கட்டுமான பணி நடந்து வருகிறது. இன்றும் பணி தொடர்ந்தது. காலை 10 மணியளவில், கட்டடம் திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது.

இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. 3 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். மீட்பு பணி முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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