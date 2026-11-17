பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான த்ரில் வெற்றி: ஓய்வறையில் சீதாராம் நாமம் சொன்ன சேவாக் மகன்!
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான த்ரில் வெற்றி: ஓய்வறையில் சீதாராம் நாமம் சொன்ன சேவாக் மகன்!
ADDED : நவ 17, 2026 06:53 AM
ADDED : நவ 17, 2026 06:53 AM
புதுடில்லி: ‛பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான யு-19 ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், ஓய்வறையில் அமர்ந்தபடி 'சீதாராம், சீதாராம்' என இடைவிடாமல் வேண்டிக்கொண்டே இருந்தேன்' என, இந்திய முன்னாள் வீரர் வீரேந்திர சேவாக் மகன், ஆர்யவீர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஓமனில் நடந்த 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான 19 வயதுக்குட்பட்ட (யு-19) ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில், பாகிஸ்தான் நிர்ணயித்த 338 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை இந்தியா கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இந்த பரபரப்பான வெற்றி குறித்து பி.சி.சி.ஐ., வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், தொடர் நாயகன் ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் கேப்டன் லக்சயா ராய்சந்தானி ஆகியோர் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
கையில் வீக்கத்துடன் போராட்டம்:
பைனலில், 61 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்த ஆர்யவீர் சேவாக் கூறுகையில், ‛பேட்டிங் செய்தபோது பந்து என் கையில் பலமாக தாக்கியதால் கை மரத்துப் போய் கடுமையாக வலித்தது. வீக்கமும் அதிகமாக இருந்தது. ஆனால், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இதுபோன்ற ஒரு பைனிலில் விளையாட மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்பதால், என வலியைப் பொறுத்துக்கொண்டு விளையாடினேன்.
சீதாராம் நாமம்:
32-வது ஓவரில் இருந்தே நான் 'சீதாராம், சீதாராம்' என வேண்டிக்கொண்டே இருந்தேன். ஓய்வறையில் இருந்த அனைவரும் தங்களது இடத்தை விட்டு நகராமல், கண்டிப்பாக நாம் ஜெயித்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் அமர்ந்திருந்தோம். கடவுள் அருளால் கடைசி பந்தில் மோஹித் உல்வா பவுண்டரி அடித்து, கோப்பையை வென்று கொடுத்தார்' என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். இத்தொடரில் 5 போட்டிகளில் 361 ரன்கள் (ஒரு சதம், 3 அரைசதம், 16 சிக்சர்கள்) குவித்து ஆர்யவீர் தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.
கேப்டன் நெகிழ்ச்சி:
பைனலில் 80 ரன்கள் விளாசிய கேப்டன் லக்சயா ராய்சந்தானி கூறுகையில், ‛போட்டி உணர்ச்சிகளின் உச்சக்கட்டமாக இருந்தது. மைதானத்தில் பதற்றம் அதிகமாக இருந்தாலும், வீரர்கள் மீது முழு நம்பிக்கை இருந்தது. நெருக்கடியான தருணங்களில் உணர்ச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதை இந்தப் போட்டி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளது' என்றார்.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் 337/9 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து ஆடிய இந்தியா 252 ரன்களுக்கு 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையில், மனல் சவுகான் (47) மற்றும் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 26 பந்துகளில் 49 ரன்கள் விளாசிய மோஹித் உல்வா ஆகியோரின் அதிரடியால் இந்தியா வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.