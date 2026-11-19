'டைம் 100 நெக்ஸ்ட் இந்தியா' பட்டியல்; வைபவ் சூர்யவன்ஷி, வித்யா ராம்ராஜ், சாய் பல்லவிக்கு இடம்!
'டைம் 100 நெக்ஸ்ட் இந்தியா' பட்டியல்; வைபவ் சூர்யவன்ஷி, வித்யா ராம்ராஜ், சாய் பல்லவிக்கு இடம்!
UPDATED : நவ 19, 2026 12:05 PM
ADDED : நவ 19, 2026 12:02 PM
UPDATED : நவ 19, 2026 12:05 PM ADDED : நவ 19, 2026 12:02 PM
வணிகம், பொழுதுபோக்கு, அறிவியல், விளையாட்டு, சமூகக் குரல் உள்ளிட்ட பல துறைகளில், இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் திறன் கொண்ட 100 பேரை அங்கீகரிக்கும் வகையில், தனது முதல் 'டைம்100 நெக்ஸ்ட் இந்தியா' பட்டியலை டைம் இதழ் வெளியிட்டுள்ளது.
உலகம் முழுவதும் பணியாற்றும் 'டைம்' இதழின் பத்திரிகையாளர்கள் இந்தத் தேர்வைச் செய்தனர்.
இந்தப் பட்டியலில் சினிமா துறையை சேர்ந்த பலரது பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. நடிகை ஆலியா பட், இயக்குனர் ஆர்யன் கான், நடிகர் துல்கர் சல்மான், நடிகை சாய் பல்லவி, நயன்தாரா, சமந்தா, இசையமைப்பாளர் அனிருத், பாடகர் தில்ஜித் தோசாஞ்ச், நடிகர் விக்கி கவுஷால் ஆகியோர் பட்டியலில் உள்ளனர்.
தொழில்முனைவோர், தொழில்நுட்பத் தலைவர்கள், விஞ்ஞானிகள், விளையாட்டு வீரர்கள், சமூகச் செயல்பாட்டாளர்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸின் இணை நிறுவனர் பவன் குமார் சந்தனா, விரைவு வணிக நிர்வாகி அல்பிந்தர் சிங் திண்ட்சா, லென்ஸ்கார்ட்டின் இணை நிறுவனர் பியூஷ் பன்சால், எடல்வைஸ் மியூச்சுவல் பண்டின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ராதிகா குப்தா, ஏதர் எனர்ஜி இணை நிறுவனர் தருண் மேத்தா ஆகியோரும் பட்டியலில் உள்ளனர்.
விளையாட்டுத்துறையில், இந்தியப் பெண்கள் கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா, முன்னாள் டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா, ஹாக்கி கோல்கீப்பர் சவிதா புனியா, இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தடகள வீராங்கனை வித்யா ராம்ராஜ் ஆகியோர் உள்ளனர்.
இந்த வெளியீட்டைக் கொண்டாட, டிசம்பர் 12 அன்று மும்பையின் ஜியோ வேர்ல்ட் கன்வென்ஷன் சென்டரில், முதல் 'டைம்100 நெக்ஸ்ட் இந்தியா' விழாவை டைம் நடத்தவுள்ளது. ரிலையன்ஸ் பவுண்டேசன் உடன் இணைந்து இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது.
பட்டியலில் உள்ளவர்களையும் மற்ற முக்கியப் பிரபலங்களையும் இந்நிகழ்வு ஒன்றிணைக்கும்.
2026 ஏப்ரலில் நியூயார்க்கில் நடந்த 'டைம்100' விழாவில், டைம் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜெசிகா சிப்லியும், ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளைத் தலைவர் நீடா அம்பானியும் இந்த வெளியீட்டு திட்டத்தை முதலில் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.