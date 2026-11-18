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திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்போவதாக இந்து முன்னணி அறிவித்தது. கோவில் அருகே உள்ள 16 கால் மண்டபம் பகுதியில் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடக்கும் என அறிவித்தனர். ஆனால், இதற்கு போலீசார் தடை விதித்தனர்.
அப்பகுதியில் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் 500 பேர் ஒன்று கூடினர். கந்த சஷ்டி கவசம் பாடிய அவர்கள் தொடர்ந்து தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற போராட்டம் : மதுரையில் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் கைது
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற போராட்டம் : மதுரையில் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:20 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 06:22 PM ADDED : நவ 18, 2026 06:20 PM
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திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்போவதாக இந்து முன்னணி அறிவித்தது. கோவில் அருகே உள்ள 16 கால் மண்டபம் பகுதியில் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடக்கும் என அறிவித்தனர். ஆனால், இதற்கு போலீசார் தடை விதித்தனர்.
அப்பகுதியில் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் 500 பேர் ஒன்று கூடினர். கந்த சஷ்டி கவசம் பாடிய அவர்கள் தொடர்ந்து தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.