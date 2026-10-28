திருப்பூர், தென்காசி,கரூர் மாவட்ட கலெக்டர்கள் மாற்றம்
திருப்பூர், தென்காசி,கரூர் மாவட்ட கலெக்டர்கள் மாற்றம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:51 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 10:12 PM ADDED : அக் 28, 2026 09:51 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் திருப்பூர், தென்காசி, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர்கள் உட்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
கரூர் கலெக்டராக இருந்த முத்துக்குமரன் - திருப்பூர் மாவட்ட கலெக்டர் ஆகவும்
நெல்லை மாநகராட்சி கமிஷனர் மோனிகா ராணா- தென்காசி மாவட்ட கலெக்டர் ஆகவும்
கரூர் மாவட்ட கலெக்டராக பிரசன்னா ராமசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருப்பூர் கலெக்டராக இருந்த மனீஷ்
நரவானே - பைபர் நெட் கார்பரேஷன்
நெல்லை மாநகராட்சி கமினராக பிரியா
போக்குவரத்துத்துறை துணை செயலாளராக- பிரியா
சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை கூடுதல் செயலாளராக கார்த்திகாவும்
அயலக தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை கூடுதல் செயலாளராக வளர்மதியும்
சேலம் மாவட்ட கைத்தறி மற்றும் பட்டு வளர்ப்புத்துறை இயக்குனராக சதீஷ்
போக்குவரத்து துறை துணை செயலாளராக- இந்துமதி
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி சேவைத்துறை திட்ட இயக்குனராக சங்கீதா
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் இயக்குனரகத்தின் கூடுதல் இயக்குனராக- காளிதாஸ்
சிதம்பரம் துணை கலெக்டராக- வெங்கடேஸ்வரன்
எல்காட் நிர்வாக இயக்குனராக - ராஜாகிருபாகரன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர்.