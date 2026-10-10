இன்று (அக்.10) மகாளய அமாவாசை; முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது நம் கடமை!
இன்று (அக்.10) மகாளய அமாவாசை; முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது நம் கடமை!
UPDATED : அக் 10, 2026 11:18 AM
ADDED : அக் 10, 2026 06:43 AM
UPDATED : அக் 10, 2026 11:18 AM ADDED : அக் 10, 2026 06:43 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
புரட்டாசி அமாவாசையை மகாளய அமாவாசை என்றும், அதற்கு முந்திய பதினைந்து நாட்களை மகாளய பட்சம் என்றும் சொல்வர். இந்த நாட்களில் பிதுர்லோகத்தில் வாழும் நம் முன்னோர்கள் ஆசியளிக்க பூமிக்கு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் தர்ப்பணம் செய்வது நம் கடமை. பெற்றோருக்கு பிள்ளையாக பிறந்தால் மட்டும் புத்திரனாகி விட முடியாது. பின்வரும் மூன்று கடமைகளைச் செய்பவரே இந்த தகுதியை பெறுகிறார்.
* பெற்றோரை கவுரவமாக நடத்துதல்.
* மறைந்த பின் பிதுர்கடன் செய்தல்.
மகாளய அமாவாசையில் சிராத்தம் கொடுத்தால் நம் வம்சம் மட்டுமின்றி மகள் (திருமணத்திற்குப் பின்), மருமகள், சகோதரி, மாமா, அத்தை ஆகியோரின் வம்சங்களும் நற்கதி பெறுவர். ஒருவர் செய்யும் சிராத்தத்தால் மேற்சொன்ன அனைவரும் பலன் பெறுவர் என்கிறது கருடபுராணம். தன் குடும்பத்தினரை வாழ்த்த திருமணம் உள்ளிட்ட சுபநிகழ்ச்சிகளில் முன்னோர்கள் எழுந்தருள்வர். அவர்களின் ஆசி பெறவே திருமணத்தில் 'நாந்தி சிராத்தம்' (முன்னோர் வழிபாடு) செய்கிறோம்.
திருமண நிகழ்ச்சியில் பாலிகை இடுதல், வாழை மரம், மாவிலை தோரணம் கட்டுவதும் பிதுர் ஆசியைப் பெறுவதற்காகவே. ஹோமம், உணவு அளித்தல், பிண்டம் கொடுத்தல் ஆகிய மூன்றும் சிராத்தத்திற்கு அடிப்படையானவை. நம் உறவினர் யாராவது சிராத்தம் செய்யாவிட்டாலும் அது நம்மையும் பாதிக்கும். அதிலிருந்து விடுபட மகாளய அமாவாசை அன்று சிராத்தம் செய்யுங்கள். மகாளய அமாவாசையில் மட்டுமே முன்னோர் மட்டுமின்றி காருண்ய பித்ருக்களுக்கும் பிண்டம் தரலாம்.
காருண்ய பித்ரு என்பது நமக்கு உதவி செய்த யாராகவும் இருக்கலாம். உதாரணமாக நம் தாயாரின் பிரசவம் பார்த்த நர்ஸ், டாக்டர், வேலையாள், ஆசிரியர், சிறு வயதில் இறந்த நம் குடும்பத்தினர், கருவிலேயே மரணித்தவர், துர்மரணம் அடைந்தவர், உற்றார் உறவினர்.
முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்; நீர் நிலைகளில் குவிந்த மக்கள்!
மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் தர பல்லாயிரக்கணக்கானோர் குவிந்துள்ளனர். தமிழகத்தின் பல்வேறு கோவில்களில், நீர்நிலைகளில் குவிந்த மக்கள் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிப்பட்டனர்.
* திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபம், வேதாரண்யம், ஈரோடு கொடுமுடி, பவானி கூடுதுறை ஆகிய இடங்களிலும், கோவில்களிலும் பொதுமக்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் அளித்தனர்.
* நாகை மாவட்டம் பூம்புகாரில், காவிரி கடலோடு கலக்குமிடமான சங்கமத் துறையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்களது முதாதையர் நினைவாக தர்பணம் செய்து வழிபட்டனர்.
* நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூர் காவிரி ஆற்றில், ஏராளமானோர் குவிந்தனர். புனித நீராடி தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிப்பாடு நடத்தினர்.
* மயிலாடுதுறையில் காவிரி ஆற்றில் 16 தீர்த்தக் கிணறுகள் அமைந்துள்ள புனித துலாக்கட்டத்தில், திரளான பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கான திதி கொடுத்து பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர்.
* பூம்புகாரில் காவிரி கடலுடன் சங்கமிக்கும் சங்கமத் துறையிலும் ஏராளமானோர் தங்களது முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்தனர்.
* திருவண்ணாமலை ஐயங்குலக் கரையில் ஏராளமான பக்தர்கள் தங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர்.
களத்தில் தினமலர்!
மகாளய அமாவாசையையொட்டி ஸ்ரீ ரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் முன்னோர்களுக்கு மக்கள் தர்ப்பணம் கொடுத்து சிறப்பு வழிபாடு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு