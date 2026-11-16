இன்று தேசிய பத்திரிகையாளர் தினம்; முதல்வர் விஜய், ஸ்டாலின் வாழ்த்து
இன்று தேசிய பத்திரிகையாளர் தினம்; முதல்வர் விஜய், ஸ்டாலின் வாழ்த்து
UPDATED : நவ 16, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:43 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 10:32 AM ADDED : நவ 16, 2026 09:43 AM
- நமது நிருபர் -
இந்தியாவில் நவம்பர் 16ம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய பத்திரிகையாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பத்திரிகையாளர்களுக்கு முதல்வர் விஜய், திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
முதல்வர் விஜய் அறிக்கை: இந்தியப் பத்திரிகை கவுன்சில் செயல்பட துவங்கியதை நினைவுகூரும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தேசிய பத்திரிகை நாளாகக் கொண்டாடப்படும் இந்நாளில், அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணாக விளங்கும் பத்திரிகைத் துறையானது, சமூகப் பிரச்னைகளை வெளிக்கொணர்ந்து, மக்களின் உரிமைகளுக்காகக் குரல் கொடுத்து, பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அரசின் நலத்திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதோடு மக்களாட்சியின் மாண்புகளைக் காக்கும் பணிகளையும் செம்மையாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
உண்மை, நேர்மை, நடுநிலை, நம்பகத்தன்மை மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டுவரும் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் என்றும் துணை நிற்போம்.
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அறிக்கை: பொதுப்புத்தி மனப்பான்மையில் இருந்தோ சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளின் அடிப்படையிலோ கண்மூடித்தனமான கருத்துருவாக்கம் செய்ய முயல்வது அல்ல பத்திரிகையாளரின் பணி; சமூகத்தின் சிந்தனைப் போக்கே சீரழியும் நிலையிலும் அதனைச் செதுக்கி, பக்குவப்படுத்தும் பெரும் பணிதான் ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூணான ஊடகத்துறையின் பணி.
அதனாலேயே, மற்ற மூன்று தூண்களைவிடவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஊடகங்களின் பணி கருதப்படுகிறது. நேர்மையும், அஞ்சாமையும், உண்மையைக் கண்டறியும் ஆர்வமும் உழைப்பும் பொறுமையும் கொண்டு கடமையாற்றிடும் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் தேசிய பத்திரிகையாளர் தின வாழ்த்துகள். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.