தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/நாளை மறுநாள் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை

நாளை மறுநாள் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை

நாளை மறுநாள் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை

ADDED : அக் 27, 2026 09:54 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 27, 2026 09:54 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

-நமது நிருபர்-

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 29) காலை 10.30 மணிக்கு அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

நிர்வாக ரீதியாக முக்கிய முடிவுகள் மற்றும் தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தொழில் முதலீடுகள் குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us