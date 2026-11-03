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ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது முரசு புயல்: வெளுத்து வாங்கும் கனமழை; தமிழகத்திலும் அலர்ட்!

ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது முரசு புயல்: வெளுத்து வாங்கும் கனமழை; தமிழகத்திலும் அலர்ட்!

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UPDATED : நவ 03, 2026 05:49 AM

ADDED : நவ 03, 2026 04:12 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 05:49 AM ADDED : நவ 03, 2026 04:12 AM

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​அமராவதி: வங்கக் கடலில் உருவான 'முரசு' புயல், தெற்கு ஆந்திரா கடலோரப் பகுதியான ஒங்கோல் அருகே நள்ளிரவில் துவங்கி, கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக ஆந்திரா, ஒடிசா மற்றும் வட தமிழகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

​வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று 'முரசு' எனப் பெயரிடப்பட்டது. இது ஆந்திராவின் நெல்லூர் - நரசாபூர் இடையே, ஒங்கோல் அருகே கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்திருந்தது.

சூறாவளி:


வானிலை மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது: நள்ளிரவு முதல் முரசு புயல் கரையைத் தொடத் தொடங்கியது. கரையைக் கடக்கும் தருணத்தில் மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 120 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த சூறாவளிக் காற்று வீசி வருகிறது.

​புயல் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களான பிரகாசம், பாபட்லா, கிருஷ்ணா, நெல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. பல இடங்களில் மரங்கள், மின்கம்பங்கள் சாய்ந்துள்ளதால் மின் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளது.

மீட்புப் பணிகள் தீவிரம்:


​புயல் சீற்றம் காரணமாக விசாகப்பட்டினம் மற்றும் சென்னை விமான நிலையங்களில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய 19க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. ​தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் மாநில மீட்புக் குழுவினர் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்களை பாதுகாப்பான முகாம்களுக்கு மாற்றியுள்ளனர். ​ஒடிசாவின் தெற்கு மாவட்டங்களிலும், தெலங்கானாவிலும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் கனமழை:


புயல் ஆந்திரா நோக்கி நகர்ந்தாலும், வட தமிழகத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் கரையை முழுமையாகக் கடந்து வலுவிழக்கும் வரை பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை எச்சரித்துள்ளது.

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