வரி விலக்கு வழங்கியதற்கு வர்த்தக ஒப்பந்தமும் காரணம்: சொல்கிறார் அமெரிக்க அமைச்சர்
வரி விலக்கு வழங்கியதற்கு வர்த்தக ஒப்பந்தமும் காரணம்: சொல்கிறார் அமெரிக்க அமைச்சர்
ADDED : அக் 19, 2026 08:46 PM
ADDED : அக் 19, 2026 08:46 PM
புதுடில்லி : ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் சட்டத்தை 60 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அண்மையில் அறிவித்திருந்தார். இதற்கு இந்தியாவுடன் விரைவில் கையெழுத்தாகவுள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தமும் முக்கிய காரணம் என அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். நாளை மும்பை வரவுள்ள அவர், வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்திக்கிறார். தொடர்ந்து குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைக்கும் செல்கிறார். ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட 5 முக்கிய நாடுகளின் பொருட்களுக்கு 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் சட்டத்தை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சமீபத்தில் நிறுத்திவைத்தார்.
இதுகுறித்து ரூபியோ கூறுகையில், ''இந்தியா எங்களின் முக்கிய கூட்டாளி. எரிசக்தி தேவைக்காக ரஷ்யாவை சார்ந்திருக்கும் நிலையை ஒரே நாளில் மாற்றிவிட முடியாது. உக்ரைன் போர் மற்றும் சவுதி மீதான ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலால், சர்வதேச எரிபொருள் வினியோகம் மற்றும் விலையில் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, வரி விதிப்பால் ஏற்படும் பொருளாதார தாக்கத்தை ஆய்வு செய்ய அதிபர் டிரம்ப் 60 நாட்கள் அவகாசம் எடுத்துள்ளார். இந்தியாவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்த முயற்சியும், இந்த வரி விலக்கு முடிவில் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ளப்பட்டது,'' என்றார்.