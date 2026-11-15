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/செய்திகள்/இந்தியா/பழங்குடியினர் கவுரவ தினம்; டில்லியில் பிர்சா முண்டாவின் சிலைக்கு தலைவர்கள் மரியாதை

பழங்குடியினர் கவுரவ தினம்; டில்லியில் பிர்சா முண்டாவின் சிலைக்கு தலைவர்கள் மரியாதை

பழங்குடியினர் கவுரவ தினம்; டில்லியில் பிர்சா முண்டாவின் சிலைக்கு தலைவர்கள் மரியாதை

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UPDATED : நவ 15, 2026 05:44 PM

ADDED : நவ 15, 2026 09:01 AM

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UPDATED : நவ 15, 2026 05:44 PM ADDED : நவ 15, 2026 09:01 AM

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-நமது டில்லி நிருபர்-

பிர்சா முண்டாவின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 15ம் தேதி ஆண்டுதோறும் நாடு முழுவதும் பழங்குடியினர் கவுரவ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. டில்லியில் உள்ள பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் அவரது சிலைக்கு பிரதமர் மோடி, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, துணை ஜனாதிபதி சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இந்த தினத்தையொட்டி பிரதமர் மோடி சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: பிர்சா முண்டாவின் பிறந்தநாளில், ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களின் சார்பாக அவருக்கு எனது வணக்கங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த முக்கிய நன்னாளில் கடைப்பிடிக்கப்படும் பழங்குடியினர் கவுரவ தின நல்வாழ்த்துகளை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிர்சா முண்டாவின் துணிச்சல், போராட்டம் மற்றும் தியாகம் ஆகியவை, சுயமரியாதை, சுதந்திரம், உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் உணர்வை இந்நாட்டின் ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் தொடர்ந்து ஊட்டி வருகின்றன.

அவரிடமிருந்து உத்வேகம் பெற்று, பழங்குடியின சகோதர சகோதரிகளின் கண்ணியம், செழிப்பை உறுதி செய்ய எங்கள் அரசு அயராது பாடுபட்டு வருகிறது. நாட்டை கட்டமைப்பதில் பழங்குடியின சமூகம் ஆற்றியுள்ள விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்பைப் போற்ற, நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைவோம். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.Image 1645423

மரியாதை!

டில்லியில் தனது இல்லத்தில் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது திருவுருவ படத்திற்கு துணை ஜனாதிபதி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவர் வெளியிட்ட பதிவில்,''பழங்குடியினரின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் அடையாளத்திற்காக போராடியவர் பிர்சா முண்டா; இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கும் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும் பழங்குடியினர் ஆற்றிய விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்புகளையும் போற்றுகிறேன்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.



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