நக்சல் ஆதிக்கம் ஒழிப்பு எதிரொலி; சத்தீஸ்கரில் 92 கிராமங்களில் சுதந்திர தின விழாவுக்கு கோலாகல ஏற்பாடு
நக்சல் ஆதிக்கம் ஒழிப்பு எதிரொலி; சத்தீஸ்கரில் 92 கிராமங்களில் சுதந்திர தின விழாவுக்கு கோலாகல ஏற்பாடு
ADDED : ஆக 11, 2026 01:27 PM
ADDED : ஆக 11, 2026 01:27 PM
சுதந்திர தினத்தன்று சத்தீஸ்கரின் பஸ்தர் பகுதியின் 92 கிராமங்களில், 1947-க்குப் பிறகு முதல் முறையாக தேசியக் கொடி ஏற்றப்படவுள்ளது.
நமது சிறப்பு நிருபர்
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பஸ்தர் பகுதியில் மாவோயிஸ்ட் ஆதிக்கம் இருந்த 92 கிராமங்களில், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதல்முறையாக வரும் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி அன்று தேசியக் கொடி ஏற்றப்படவுள்ளது. இந்த கிராமங்களில் பிஜாப்பூரில் 33, சுக்மாவில் 50 மற்றும் நாராயண்பூரில் 9 கிராமங்கள் அடங்கும்.
தற்போது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சலிசம் மற்றும் இடதுசாரித் தீவிரவாதம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டதை அடுத்து, 'ஹர்கர் திரங்கா' இயக்கத்தின் கீழ் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
பல தசாப்தங்களாகத் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த இப்பகுதிகளில், இதற்கு முன்பு பயங்கரவாதிகளின் கொடிகளே பறந்தன. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பயங்கரவாதத்துக்கு முழுமையாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில், அங்கு முதன்முறையாக தேசியக்கொடி ஏற்றப்படுகிறது.
அப்பகுதிகளில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும் பொதுக் கட்டடங்களுக்குச் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளின் பெயர்கள் சூட்டப்பட இருக்கின்றன.
நக்சலிசம் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் தங்கள் உயிரைத் தியாகம் செய்த தியாகிகளின் குடும்பத்தினரைக் கவுரவிக்கும் வகையில், சுதந்திரத்தினத்தில் அவர்களது இல்லங்களுக்குச் சென்று தேசியக் கொடியை அரசு அதிகாரிகள், போலீசார் வழங்குவர்.