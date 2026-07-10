த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேரம்; நாமக்கல், காங்கேயம் டாக்டர்களிடம் 'கிடுக்கி'
த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேரம்; நாமக்கல், காங்கேயம் டாக்டர்களிடம் 'கிடுக்கி'
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 10:17 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 10:10 PM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 10:17 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 10:10 PM
நமது நிருபர்
த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில், நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனுார், திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயத்தை சேர்ந்த டாக்டர்களை, சென்னை அழைத்துச்சென்று திருவல்லிக்கேணி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
தமிழகத்தில், த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர, தி.மு.க., முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை, 35 கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசி இழுக்க முயன்றதாக, ஊத்தங்கரை த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., இளையராஜா போலீசில் புகாரளித்தார்.
அதன்படி, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி உட்பட, 10 பேர் மீது, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் உட்பட, ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில், செந்தில்பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோருக்கு நீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்கியது.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனுாரில் கிளினிக் நடத்தி வரும், டாக்டர் ரமேஷ்குமார், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேரம் பேசியதாக எழுந்த புகாரில், சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவு, மோகனுார் வந்து அவரை கைது செய்து சென்னை அழைத்துச்சென்றனர்.
அவருடன், காங்கேயத்தை சேர்ந்த ராஜசேகரையும் அழைத்துச்சென்றனர். அவர்களிடம், 50 லட்சம் ரூபாய் பணம் கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. விசாரணை முடிந்து, நாமக்கல் டாக்டர் ரமேஷ்குமார் ஊர் திரும்பினார். ஆனால், டாக்டர் ராஜசேகர் கைது செய்யப்பட்டாரா என்ற கேள்விக்கு போலீசார் பதில் கூறவில்லை.