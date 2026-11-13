யு.ஏ.இ.,யில் கோர விபத்து: லாரி மோதி தீப்பிடித்ததில் இந்தியர்கள் உட்பட 14 பேர் பலி
யு.ஏ.இ.,யில் கோர விபத்து: லாரி மோதி தீப்பிடித்ததில் இந்தியர்கள் உட்பட 14 பேர் பலி
ADDED : நவ 13, 2026 02:15 AM
ADDED : நவ 13, 2026 02:15 AM
துபாய்: யு.ஏ.இ.,யில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மீது மோதி தீப்பிடித்த கோர விபத்தில், இந்தியர்கள் உட்பட 14 பேர் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 30 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
யு.ஏ.இ.,யின் கிழக்கு மாகாணமான புஜைராவில், நேற்று(நவ., 12) நள்ளிரவில், போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தன. அப்போது அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த லாரி, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்ற வாகனத்தின் மீது பயங்கரமாக மோதியது.
இதில் நிலைதடுமாறி கவிழ்ந்த அந்த லாரி, சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த மற்ற வாகனங்கள் மீதும் அடுத்தடுத்து மோதியது. விபத்து ஏற்பட்ட வேகத்தில் வாகனங்களில் திடீரென தீப்பிடித்தது. மளமளவென பரவிய தீ, விபத்தில் சிக்கிய மற்ற வாகனங்களுக்கும் பரவியதால் அந்தப் பகுதியே புகை மண்டலமாகக் காட்சியளித்தது. இந்த விபத்தில் 5 லாரிகள் உட்பட மொத்தம் 23 வாகனங்கள் சிக்கி உருக்குலைந்தன.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினர் தீயை அணைத்து, மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இந்த கோர விபத்தில் இந்தியர்கள், யுஏஇ, ஓமன், பிரேசில், பாகிஸ்தான், ஜோர்டான் மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 14 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் அடையாளம் காண முடியாத அளவிற்கு கருகியுள்ளதால், டி.என்.ஏ பரிசோதனை மூலம் அடையாளம் காணும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். படுகாயமடைந்த 30 பேர் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதற்கிடையே, புஜைரா விபத்தில் இந்தியர்கள் உயிரிழந்ததை துபாயில் உள்ள இந்தியத் துணைத் தூதரகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தி: புஜைராவில் நடந்த துயரமான சாலை விபத்தில் இந்தியர்கள் உட்பட பலர் உயிரிழந்தது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரைத் தொடர்பு கொண்டுள்ளோம். அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.