தேர்தல் தோல்விக்கு ஈரான் போர் காரணம்: மீண்டும் போர் நடத்துவதே தீர்வு என்கிறார் டிரம்ப்
தேர்தல் தோல்விக்கு ஈரான் போர் காரணம்: மீண்டும் போர் நடத்துவதே தீர்வு என்கிறார் டிரம்ப்
ADDED : நவ 05, 2026 07:39 AM
ADDED : நவ 05, 2026 07:39 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சியின் தோல்விக்கு ஈரானுடனான போர் ஒரு காரணமாக அமைந்தது என்ற துணை ஜனாதிபதி வான்ஸின் கருத்தை அதிபர் டிரம்ப் ஏற்றுக்கொண்டார்.
அவர் கூறியதாவது; பெரும்பாலும் உண்மை என்றே நான் நினைக்கிறேன். ஈரான் போரால் குறுகிய காலத்திற்குள் பெட்ரோல் விலையை சற்று உயர்த்தியது. மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் போரில் ஈடுபடுவதே என் முடிவு. இது தான் என் தீர்வு; ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதை அனுமதிக்க முடியாது. நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டிருந்தால், நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருப்போம்.
நீங்கள் என பிரசாரத்தில் ஏராளமான மக்கள் திரண்டு இருப்பதை பார்த்து இருப்பீர்கள். அந்த அன்பை அப்படியே எங்களது கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க முடியவில்லை. எனது தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் அன்பு வெளிப்பட்டது; அது நம்பமுடியாததாக இருந்தது. இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார்.