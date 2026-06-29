பேச்சுவார்த்தைக்கு ஈரான் அழைப்பு; அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
பேச்சுவார்த்தைக்கு ஈரான் அழைப்பு; அதிபர் டிரம்ப் தகவல்
ADDED : ஜூன் 29, 2026 07:13 PM
ADDED : ஜூன் 29, 2026 07:13 PM
வாஷிங்டன்: கத்தாரின் தோஹாவில் நாளை (ஜூன் 30) அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தினார்.
அமெரிக்கா மற்றும் மேற்காசிய நாடான ஈரான் இடையே, 14 அம்ச தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தானது. இதை தொடர்ந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் சர்வதேச வணிக கப்பல் போக்குவரத்தை திறக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டு இருந்தது.
ஓமனை ஒட்டிய ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கடற்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு ஏற்ப வழித்தடத்தை விரிவுபடுத்த போவதாக, அமெரிக்க கடற்படை ஆதரவுடன் பன்னாட்டு கடல்சார் அமைப்பு, இரு தினங்களுக்கு முன் அறிவித்தது.
அதேநேரத்தில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் சரக்கு கப்பல் ஒன்று நேற்று முன்தினம் ஈரானால் தாக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், மேற்காசிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரானும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின. தற்போது அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான தாக்குதல்களை நிறுத்தவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கப்பல் போக்குவரத்து பிரச்னையை தீர்ப்பதற்கும் முடிவு செய்துள்ளது.
இந்நிலையில் அதிபர் டிரம்ப் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:ஈரான் ஒரு சந்திப்பைக் கோரியுள்ளது. அமெரிக்காவும், ஈரானும் கத்தாரின் தோஹாவில் நாளை பேச்சுவார்த்தை நடத்தும். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.