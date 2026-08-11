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/செய்திகள்/உலகம்/ ஈரான் தாக்குதல் நடத்தும் என அச்சம்; லாரியில் மறைந்து ரகசிய விமானத்தில் டிரம்ப் பயணம் செய்தது அம்பலம்

ஈரான் தாக்குதல் நடத்தும் என அச்சம்; லாரியில் மறைந்து ரகசிய விமானத்தில் டிரம்ப் பயணம் செய்தது அம்பலம்

ஈரான் தாக்குதல் நடத்தும் என அச்சம்; லாரியில் மறைந்து ரகசிய விமானத்தில் டிரம்ப் பயணம் செய்தது அம்பலம்

16

ADDED : ஆக 11, 2026 12:50 PM

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ADDED : ஆக 11, 2026 12:50 PM

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வாஷிங்டன்: ஈரானிடம் இருந்து அச்சுறுத்தல் வந்ததை தொடர்ந்து, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் துருக்கியில் கேட்டரிங் லாரியில் ஒளிந்துகொண்டு, பிறகு பிரிட்டனுக்கு ரகசிய ராணுவ விமானத்தில் பயணம் செய்தது தெரியவந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உச்சத்தில் இருக்கிறது. சமீபத்தில் அதிபர் டிரம்புக்கு எதிராக ஈரான் கொலை மிரட்டல் விடுத்து இருந்தது. கடந்த மாதம் நேட்டோ உச்சி மாநாட்டிற்காக, கத்தார் நன்கொடையாக வழங்கிய, புதிதாகப் புனரமைக்கப்பட்ட ஜெட் விமானத்தில் டிரம்ப் அங்காரா சென்றிருந்தார்.

துருக்கியின் அங்காராவில் இருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பு, டிரம்ப் முதலில் ஏர் போர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் ஊடகங்களின் முன்னிலையில் ஏறியுள்ளார். ஆனால், விமானம் அங்கிருந்து புறப்படவில்லை. அதற்கு பிறகு ஊடகங்கள் எல்லாம் கிளம்பிய பிறகு, கேட்டரிங் வாகனம் ஒன்றின் மூலம் டிரம்ப் வேறு விமானத்திற்கு ரகசியமாக அழைத்து செல்லப்பட்டார்.

பிறகு துருக்கியில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு சி-32ஏ (C-32A) என்ற ராணுவ விமானத்தில் ரகசியப் பயணம் மேற்கொண்டார். அவருடன் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் ஹெக்செத் மற்றும் ரகசிய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். தற்போது தனது வழக்கமான விமானத்தை விட்டுவிட்டு சிறிய ரக விமானம் மூலம் துருக்கியில் இருந்து பிரிட்டனும் அதிபர் டிரம்ப் பயணம் செய்தது அம்பலமானது.

பிறகு அவர் பிரிட்டனில் இருந்து பாதுகாப்பாக அமெரிக்காவுக்கு திரும்பினார். இதற்கிடையே டிரம்ப் இன்றி பழைய ஏர் போர்ஸ் ஒன் விமானத்தில் பயணித்த பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் சில வெள்ளை மாளிகை ஊழியர்களிடம் கண்ணாடியை மூடி வைக்குமாறு கூறியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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